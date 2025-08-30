  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

60 anni fa Il Museo nazionale commemora catastrofe di Mattmark, in Vallese

SDA

30.8.2025 - 09:08

I soccorritori alla ricerca dei sopravvissuti e dei corpi delle vittime (foto d'archivio)
I soccorritori alla ricerca dei sopravvissuti e dei corpi delle vittime (foto d'archivio)
Keystone

Il 30 agosto 1965, 88 persone persero la vita al cantiere della diga di Mattmark nella Valle di Saas (VS), una delle più grandi catastrofi nella storia del genio civile in Svizzera.

Keystone-SDA

30.08.2025, 09:08

30.08.2025, 09:17

In occasione del 60esimo anniversario, il Museo nazionale a Zurigo presenta l'istallazione video «Wasserkraft und Widerstand» (energia idraulica e resistenza).

Il crollo del Birchgletscher (ghiacciaio Birch), sopra Blatten (VS), avvenuto il 28 maggio, ricorda quanto possano essere potenti e pericolose le montagne e quanto sia indispensabile tenere sotto controllo le masse rocciose, scrive il Museo nazionale.

La catastrofe di Mattmark mostra cosa può succedere quando non c'è sorveglianza e gli avvertimenti sono ignorati. La diga di Mattmark a Saas-Allmagell, era in costruzione dal 1960: in alcuni momenti al cantiere erano al lavoro fino a 1400 persone, principalmente italiani.

Le condizioni di lavoro erano difficili, il contratto prevedeva 59 ore settimanali, anche di domenica e nei giorni festivi. Gli alloggi, gli uffici e le officine si trovavano vicino al cantiere, sotto il ghiacciaio dell'Allalin.

Nessun responsabile

Il 30 agosto 1965, un pezzo di ghiacciaio si è staccato: una valanga di ghiaccio e detriti si è abbattuta sulle baracche, le officine e la mensa. Il bilancio fu altissimo: 88 persone persero la vita, tra cui 56 italiani e 22 svizzeri.

L'inchiesta sull'incidente è durata anni, ma nonostante i precedenti avvertimenti e l'indignazione generale, nel 1972 nessuno fu ritenuto responsabile di quanto accaduto.

Oggi, presso la diga di Mattmark a Saas-Almagell, è prevista una cerimonia di commemorazione guidata dal vescovo di Sion Jean-Marie Lovey e dal vescovo di Belluno-Feltre (Veneto, Italia) Renato Marangoni, con interventi di rappresentanti svizzeri e italiani. Verrà deposta una corona di fiori e sarà posata una targa commemorativa.

I più letti

È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine

Altre notizie

Incidenti stradali. Norvegia: voragine su autostrada E6, soccorritori in azione

Incidenti stradaliNorvegia: voragine su autostrada E6, soccorritori in azione

Annientata economicamente. La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»

Annientata economicamenteLa caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»

Già oltre 15 ristoranti aderenti. «Paga quanto puoi»: ecco come funziona l'esperimento visionario di due chef messicani

Già oltre 15 ristoranti aderenti«Paga quanto puoi»: ecco come funziona l'esperimento visionario di due chef messicani

Tecnologia. Microsoft si smarca da OpenAI, presentati 2 modelli di IA fatti in casa

TecnologiaMicrosoft si smarca da OpenAI, presentati 2 modelli di IA fatti in casa