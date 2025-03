Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha dichiarato che il suo enorme razzo Starship partirà per Marte alla fine del 2026 con a bordo il robot umanoide Tesla Optimus, aggiungendo che gli atterraggi umani potrebbero seguire «già nel 2029».

Questa immagine d'archivio fornita da SpaceX mostra il gigantesco razzo Starship di SpaceX sulla rampa di lancio in Texas. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

«Starship partirà per Marte alla fine del prossimo anno, trasportando Optimus. Se quegli atterraggi andranno bene, allora gli atterraggi umani potrebbero iniziare già nel 2029, anche se il 2031 è più probabile», ha detto Musk sul suo social network X.

Starship, il razzo più grande e potente del mondo, è la chiave della visione a lungo termine di Musk per colonizzare Marte. La Nasa sta anche aspettando una versione modificata di Starship come lander lunare per il suo programma Artemis, che mira a riportare gli astronauti sulla Luna in questo decennio.

Ma prima che SpaceX possa portare a termine queste missioni, deve dimostrare che il veicolo è affidabile, sicuro per l'equipaggio e in grado di effettuare un rifornimento in orbita complesso, fondamentale per le missioni nello spazio profondo.

SpaceX ha dovuto affrontare una battuta d'arresto questo mese quando il suo ultimo volo di prova del prototipo della Starship si è concluso con una violenta esplosione.

La Federal Aviation Administration (Faa) ha affermato che SpaceX dovrà condurre un'indagine prima di poter volare di nuovo.