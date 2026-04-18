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«Moka day» Nasce la giornata internazionale della moka: festa il 21 aprile in tutto il mondo

SDA

18.4.2026 - 11:50

La Moka tricolore creata per l'80mo anniversario della macchinetta. (foto d'archivio)
La Moka tricolore creata per l'80mo anniversario della macchinetta. (foto d'archivio)
Keystone

Ecco il «Moka day». Una ricorrenza indetta, a partire da quest'anno, per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione.

Keystone-SDA

18.04.2026, 11:50

18.04.2026, 11:58

Oggi la moka, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, «rimane – informa una nota – uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello globale».

«In Italia – segnalano i promotori della giornata- la moka è presente in quasi il 90% delle case mentre il suo mercato globale continua a crescere, con un tasso medio annuo di circa il 7%.»

Quello della moka è un rituale che non teme il tempo e nonostante l'avvento di nuove tecnologie, il consumatore cerca l'autenticità che solo questo strumento sa offrire, si legge nelle motivazioni della giornata.

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