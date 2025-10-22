  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dramma della migrazione Naufragio al largo della Tunisia: 40 morti e altri 30 soccorsi

SDA

22.10.2025 - 17:12

Migranti tratti in salvo
Migranti tratti in salvo
Keystone

Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia.

Keystone-SDA

22.10.2025, 17:12

22.10.2025, 17:23

Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, secondo cui altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine sulla tragedia.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
Alisha Lehmann sul ruolo in Nazionale: «È chiaro che non son felice se non gioco»

Altre notizie

Esposizioni. Losanna dedica un'ampia retrospettiva all'artista Félix Vallotton

EsposizioniLosanna dedica un'ampia retrospettiva all'artista Félix Vallotton

Visita di Stato. Re Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»

Visita di StatoRe Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»

Ecco le sue dimensioni. Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale

Ecco le sue dimensioniDue polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale