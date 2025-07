Il battello si è capovolto a causa di un'improvvisa e violenta pioggia. Keystone

È salito ad almeno 38 il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto ieri, sabato, in Vietnam di un battello turistico con 53 persone a bordo, mentre sette persone sono ancora ritenute disperse: lo riporta il sito di notizie VNExpress.

Keystone-SDA SDA

L'imbarcazione navigava ieri nella baia di Ha Long quando è stata colpita da un'improvvisa tempesta. A bordo del «Wonder Sea» c'erano 48 passeggeri, per lo più famiglie in visita dalla capitale Hanoi, inclusi più di 20 bambini, e cinque membri dell'equipaggio.

Il battello si è capovolto a causa di un'improvvisa e violenta pioggia. Ieri sera le guardie di frontiera avevano tratto in salvo 11 persone e recuperato 34 corpi: durante la notte i corpi di tre membri dell'equipaggio sono stati trovati nelle cabine e una delle persone tratte in salvo è morta oggi in ospedale.