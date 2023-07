Il naufrago sopravvissuto circa tre mesi sul Pacifico. Screenshot 9News

Un naufrago è sopravvissuto per circa tre mesi in mare aperto nutrendosi solamente di pesce crudo. L'uomo è anche stato in grado di raccogliere l'acqua piovana.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Tim Shaddock ha vagato nel Pacifico per tre mesi dopo che il suo catamarano è stato danneggiato durante una tempesta.

Il naufrago è stato salvato grazie al passaggio di un elicottero che lo ha intravisto per puro caso.

Insieme a lui, per tutto il tempo, c'è stato il suo cane Bella, anch'ella sopravvissuta.

Shaddock e la sua amica a quattro zampe si sono nutriti solo di pesce crudo e acqua piovana. Mostra di più

Tim Shaddock e il suo cane Bella sono miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti alla deriva nel Pacifico per circa tre mesi senza cibo né acqua.

Secondo un servizio del canale televisivo 9News, l'australiano è partito con il suo catamarano da La Paz, in Messico, con destinazione la Polinesia Francese, ossia un gruppo di isole nel mezzo dell'Oceano Pacifico, a 6000 chilometri di distanza. Dopo qualche settimana, però, il velista è stato sorpreso da una tempesta che ha danneggiato il suo mezzo.

In salvo per miracolo grazie a un elicottero di passaggio

Il catamarano non poteva più essere governato e la radio e l'elettronica di bordo si sono guastate. Per Shaddock a quel punto si trattava solo di riuscire a sopravvivere in un qualche modo. La sua fortuna è stata che aveva con sé una canna da pesca ed è quindi riuscito a procacciarsi ogni giorno del pesce crudo per nutrire sé stesso e il suo cane Bella. Inoltre è stato in grado di raccogliere l'acqua piovana da bere.

Poi finalmente, dopo tre mesi, sono arrivati i soccorsi: l'equipaggio di un elicottero che accompagnava una tonnara ha scovato il naufrago in acqua. Le prime immagini lo mostrano con una lunga barba ed emaciato, ma sorridente.

«Superato un momento molto difficile in mare»

Dopo il salvataggio, Tim Shaddock ha raccontato: «Sono sopravvissuto a un periodo molto difficile in mare e sono stato da solo per tanto tempo. Ora ho bisogno soprattutto di riposo e di buon cibo». Un medico ha dichiarato a 9News che è importante che l'uomo si riabitui lentamente al cibo normale.

L'esperto ha inoltre spiegato che Shaddock è stato incredibilmente fortunato: «Basta rendersi conto di quanto sia piccola la barca e quanto sia grande il Pacifico. Le possibilità che qualcuno venga ritrovato lì in mezzo sono decisamente scarse».