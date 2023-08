L'oppositore russo Aleksey Navalny durante i dibattimenti in un processo del febbraio 2021. Keystone

L'oppositore russo Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione in un processo per «estremismo» considerato di chiara matrice politica. Lo riporta Novaya Gazeta Europe. La pubblica accusa aveva chiesto 20 anni di reclusione.

Novaya Gazeta Europe è stata fondata a Riga (Lettonia) l'anno scorso da un gruppo di ex giornalisti della prestigiosa testata investigativa Novaya Gazeta, costretta a sospendere la propria attività per le pressioni delle autorità russe a causa della sua posizione critica nei confronti della guerra in Ucraina.

SDA