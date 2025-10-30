Sabato una donna di 80 anni aveva fatto un'escursione con altri passeggeri della nave da crociera «Coral Adventurer» a Lizard Island, 250 chilometri a nord di Cairns, nel nord-est dell'Australia. Si era presumibilmente separata dal gruppo per riposare, come riporta la «BBC».
L'imbarcazione è ripartita dall'isola al tramonto. Dopo qualche ora la «Coral Adventurer» ha raggiunto nuovamente l'isola del Queensland, dato che nel frattempo l'equipaggio aveva notato che la donna era scomparsa.
È quindi seguita un'operazione di ricerca su vasta scala: domenica mattina è così stato trovato il corpo della donna,, senza vita.
L'autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha avviato un'indagine. Un portavoce dell'AMSA ha dichiarato che l'autorità è stata informata della scomparsa della passeggera dal capitano della nave intorno alle 21:00 ora locale di sabato.
«Offriamo pieno sostegno alla famiglia»
Secondo Mark Fifield, amministratore delegato della «Coral Expeditions», il suo staff è in contatto con la famiglia della donna.
«Mentre le indagini sull'incidente sono in corso, siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto e offriamo il nostro pieno sostegno alla famiglia della donna», ha dichiarato Fifield.
A quanto risulta, la donna era alla prima tappa di una crociera di 60 giorni intorno all'Australia.
Secondo il sito web della compagnia, la «Coral Adventurer» può ospitare fino a 120 persone e 46 membri dell'equipaggio. È stata costruita appositamente per raggiungere le aree più remote della costa australiana.