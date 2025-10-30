  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le autorità indagano Nave da crociera dimentica su un'isola australiana una donna, poi ritrovata morta

Dominik Müller

30.10.2025

Lizard Island fa parte dello stato australiano del Queensland.
Lizard Island fa parte dello stato australiano del Queensland.
Imago

Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni è stata trovata morta su un'isola della Grande Barriera Corallina. Era stata abbandonata lì da una nave da crociera.

Dominik Müller

30.10.2025, 10:49

30.10.2025, 10:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una passeggera di 80 anni è scomparsa durante un'escursione a Lizard Island ed è stata ritrovata morta il mattino seguente.
  • L'equipaggio si è accorto della scomparsa solo dopo aver mollato gli ormeggi, è rientrato e ha avviato un'operazione di ricerca.
  • L'autorità australiana per la sicurezza marittima ha avviato un'indagine.
Mostra di più

Sabato una donna di 80 anni aveva fatto un'escursione con altri passeggeri della nave da crociera «Coral Adventurer» a Lizard Island, 250 chilometri a nord di Cairns, nel nord-est dell'Australia. Si era presumibilmente separata dal gruppo per riposare, come riporta la «BBC».

L'imbarcazione è ripartita dall'isola al tramonto. Dopo qualche ora la «Coral Adventurer» ha raggiunto nuovamente l'isola del Queensland, dato che nel frattempo l'equipaggio aveva notato che la donna era scomparsa.

È quindi seguita un'operazione di ricerca su vasta scala: domenica mattina è così stato trovato il corpo della donna,, senza vita.

L'autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha avviato un'indagine. Un portavoce dell'AMSA ha dichiarato che l'autorità è stata informata della scomparsa della passeggera dal capitano della nave intorno alle 21:00 ora locale di sabato.

«Offriamo pieno sostegno alla famiglia»

Secondo Mark Fifield, amministratore delegato della «Coral Expeditions», il suo staff è in contatto con la famiglia della donna.

«Mentre le indagini sull'incidente sono in corso, siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto e offriamo il nostro pieno sostegno alla famiglia della donna», ha dichiarato Fifield.

Il punto rosso indica Lizard Island.
Il punto rosso indica Lizard Island.
Google Earth

A quanto risulta, la donna era alla prima tappa di una crociera di 60 giorni intorno all'Australia.

Secondo il sito web della compagnia, la «Coral Adventurer» può ospitare fino a 120 persone e 46 membri dell'equipaggio. È stata costruita appositamente per raggiungere le aree più remote della costa australiana.

I più letti

Una turista si sveglia nel paradiso delle vacanze con orribili ferite su tutto il corpo
È morto Floyd Roger Myers Jr., il Will Smith bambino in «Willy, il principe di Bel-Air»
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu
Addio a Maria Riva, l'unica figlia della diva del cinema Marlene Dietrich

Altre notizie sulle crociere

Il video diventa virale. Una donna rimane bloccata in uno scivolo sospeso a 30 metri sul mare

Il video diventa viraleUna donna rimane bloccata in uno scivolo sospeso a 30 metri sul mare

Grossi rischi. Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Grossi rischiEcco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Ecco l'«Endless Horizons». In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Ecco l'«Endless Horizons»In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Altre notizie

Appenzello Interno. Ingenti quantità di roccia franate a valle dall'Alp Sigel

Appenzello InternoIngenti quantità di roccia franate a valle dall'Alp Sigel

Lutto. Addio a Maria Riva, l'unica figlia della diva del cinema Marlene Dietrich

LuttoAddio a Maria Riva, l'unica figlia della diva del cinema Marlene Dietrich

Cosa le è successo?. Una turista si sveglia nel paradiso delle vacanze con orribili ferite su tutto il corpo

Cosa le è successo?Una turista si sveglia nel paradiso delle vacanze con orribili ferite su tutto il corpo