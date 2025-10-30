Lizard Island fa parte dello stato australiano del Queensland. Imago

Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni è stata trovata morta su un'isola della Grande Barriera Corallina. Era stata abbandonata lì da una nave da crociera.

Sabato una donna di 80 anni aveva fatto un'escursione con altri passeggeri della nave da crociera «Coral Adventurer» a Lizard Island, 250 chilometri a nord di Cairns, nel nord-est dell'Australia. Si era presumibilmente separata dal gruppo per riposare, come riporta la «BBC».

L'imbarcazione è ripartita dall'isola al tramonto. Dopo qualche ora la «Coral Adventurer» ha raggiunto nuovamente l'isola del Queensland, dato che nel frattempo l'equipaggio aveva notato che la donna era scomparsa.

È quindi seguita un'operazione di ricerca su vasta scala: domenica mattina è così stato trovato il corpo della donna,, senza vita.

L'autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha avviato un'indagine. Un portavoce dell'AMSA ha dichiarato che l'autorità è stata informata della scomparsa della passeggera dal capitano della nave intorno alle 21:00 ora locale di sabato.

«Offriamo pieno sostegno alla famiglia»

Secondo Mark Fifield, amministratore delegato della «Coral Expeditions», il suo staff è in contatto con la famiglia della donna.

«Mentre le indagini sull'incidente sono in corso, siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto e offriamo il nostro pieno sostegno alla famiglia della donna», ha dichiarato Fifield.

Il punto rosso indica Lizard Island. Google Earth

A quanto risulta, la donna era alla prima tappa di una crociera di 60 giorni intorno all'Australia.

Secondo il sito web della compagnia, la «Coral Adventurer» può ospitare fino a 120 persone e 46 membri dell'equipaggio. È stata costruita appositamente per raggiungere le aree più remote della costa australiana.