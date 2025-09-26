  1. Clienti privati
Corteo in diretta sulla RTS Attesi 300'000 visitatori alla 98esima Festa della vendemmia di Neuchâtel

SDA

26.9.2025 - 10:04

L'apice della manifestazione è il corteo fiorito di domenica pomeriggio (foto d'archivio).
L'apice della manifestazione è il corteo fiorito di domenica pomeriggio (foto d'archivio).
Keystone

Inizia stasera la 98esima edizione della Festa della vendemmia di Neuchâtel, alla quale sono attesi 300'000 visitatori durante l'intero weekend. Il corteo fiorito di domenica pomeriggio, clou dell'evento, sarà per la prima volta trasmesso in diretta dalla RTS.

Keystone-SDA

26.09.2025, 10:04

26.09.2025, 10:14

Sfileranno complessivamente quattordici carri, sui quali saranno posti mezzo milione di dalie dei Paesi Bassi e 55'000 fiori svizzeri, tra cui girasoli e gigli. Ci sarà anche spazio per tre dipinti dell'illustratore John Howe, canadese trapiantato a Neuchâtel, con temi di storia, mito e fantasia.

Saranno anche presenti 280 stand con cibo e bevande e numerose proposte di intrattenimento, tra cui esibizioni di guggen, concerti live, dj-set, il corteo dei bambini e uno spettacolo «piromelodico». A pagamento i visitatori potranno pure godere di uno spazio «premium».

