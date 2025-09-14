  1. Clienti privati
«Non se ne andava» Ecco perché una giovane lince è stata abbattuta in Svizzera

SDA

14.9.2025 - 10:14

La lince è una specie protetta in Svizzera. (immagine d'archivio)
La lince è una specie protetta in Svizzera. (immagine d'archivio)
Keystone

Una giovane lince ha dovuto essere abbattuta nel canton Neuchâtel la settimana scorsa, ha rivelato la RTS. L'animale, che era in condizioni di salute preoccupanti e faticava ad abituarsi alla vita selvaggia, ha dato una zampata a una passante.

Keystone-SDA

14.09.2025, 10:14

14.09.2025, 10:34

Poiché la giovane lince «era diventata minacciosa, questo è uno dei problemi che ha giustificato l'intervento», ha dichiarato Christophe Noël, capo del servizio fauna di Neuchâtel, al telegiornale «19:30» della RTS. L'animale «si avvicinava alle persone e si lasciava osservare a pochi metri di distanza».

Il giovane esemplare era stato accolto allo zoo della Garenne a Le Vaud lo scorso autunno e poi rilasciato nel nord del Canton Vaud nel mese di maggio.

Martedì sera, alcune persone che facevano jogging hanno incontrato una donna e il suo cane, che da diversi minuti si trovavano faccia a faccia con una lince. La donna aveva ricevuto una zampata. I jogger hanno tirato calci, fatto rumore e preso un bastone, ma nulla di tutto ciò ha spaventato la lince: «Non se ne andava», hanno raccontato i protagonisti dell'episodio. «Siamo rimasti in allerta».

«Un grosso gatto»

La polizia e il guardiano della selvaggina sono poi intervenuti. Si comportava «quasi come un grosso gatto», ha descritto un poliziotto in un video girato sul posto da uno dei jogger.

Oltre al suo comportamento minaccioso quella sera, la giovane lince era in condizioni di salute preoccupanti, perciò il servizio faunistico ha dovuto abbatterla. Si tratta di una decisione rara, poiché è una specie protetta.

