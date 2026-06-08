  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Neuchâtel Un cane vagante fa scattare la ricerca della padrona scomparsa

SDA

8.6.2026 - 12:09

È stato un cane a far scattare l'allarme. (Immagine d'archivio).
È stato un cane a far scattare l'allarme. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un cane tornato a casa da solo ha dato il via a un'azione di ricerca questa notte nel Canton Neuchâtel. La padrona si era ferita al ginocchio durante una passeggiata ed era rimasta bloccata.

Keystone-SDA

08.06.2026, 12:09

08.06.2026, 13:57

La ricerca nella zona boschiva di Montmollin è durata diverse ore, si legge in una nota odierna della polizia cantonale neocastellana.

La 50enne stava portando a spasso il suo amico a quattro zampe, quanto attorno alle 22:15 si è infortunata. Non avendo con sé un telefono, non ha potuto chiamare i soccorsi.

Il cane ha quindi ripreso la strada di casa. Vedendolo arrivare solo, la famiglia della donna si è allarmata e ha chiamato aiuto. I soccorritori si sono messi subito all'opera, con l'aiuto anche di unità cinofile, droni e un elicottero munito di strumenti per la visione notturna.

La sventurata è stata avvistata alle 3:15. Oltre alla ferita al ginocchio, presentava già i primi segni di ipotermia. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata all'ospedale Pourtalès di Neuchâtel.

I più letti

Ingrid Honkala, scienziata della NASA, ha avuto 3 esperienze pre-morte... quasi uguali
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Stai per prenotare il tuo prossimo volo in aereo? Ecco cinque cose da sapere
Criminalità online, conseguenze disastrose se usi sempre la stessa password. Ecco come proteggerti
Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai

Altre notizie

Lo studio. Ecco come la psilocibina potrebbe aiutare contro la depressione

Lo studioEcco come la psilocibina potrebbe aiutare contro la depressione

Le risposte in 7 punti. El Niño si avvicina: ecco cosa rischia davvero la Svizzera tra clima, prezzi e scenari estremi

Le risposte in 7 puntiEl Niño si avvicina: ecco cosa rischia davvero la Svizzera tra clima, prezzi e scenari estremi

Terra del ghiaccio e del fuoco. Viaggiare in questo Paese costa più che in Svizzera, ecco alcune dritte per risparmiare

Terra del ghiaccio e del fuocoViaggiare in questo Paese costa più che in Svizzera, ecco alcune dritte per risparmiare