Neuchâtel Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto

SDA

30.9.2025 - 11:23

Il piccolo felino era sprovvisto di microchip e passaporto.
Keystone

Sequestro insolito a un valico del Canton Neuchâtel: dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno fermato un furgone proveniente dalla Spagna che trasportava alcolici, frittelle di carne e un gatto.

Keystone-SDA

30.09.2025, 11:23

30.09.2025, 11:24

Al volante del mezzo targato Neuchâtel, un 36enne colombiano, domiciliato nel cantone.

Nel dettaglio, si legge nel comunicato odierno dell'UDSC, sono stati intercettati 143 litri di alcolici con un tenore superiore al 18%, 50 litri con un volume inferiore a questa soglia, circa 190 kg di frittelle di carne e un gatto, sprovvisto di microchip e di passaporto veterinario.

La merce è stata presa in custodia dalle guardie di confine, in attesa dello sdoganamento dei beni, e il colombiano è stato multato. L'intervento si è svolto a metà settembre.

Nel comunicato si ricorda che gli animali da compagnia vanno dichiarati al passaggio del confine, presentando un passaporto per animali domestici, un certificato veterinario o un'autorizzazione, durante gli orari di apertura del valico.

