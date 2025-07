Gli oltre cinque chili di cocaina sequestrati Keystone

Oltre cinque chili di cocaina scoperti in un veicolo durante un controllo: è l'importante sequestro effettuato dalle Guardie di confine di Le Locle, nel Canton Neuchâtel, nella vettura di due cittadini residenti in Spagna, che sono stati fermati e consegnati alla polizia.

I fatti sono accaduti in maggio mentre i due – un uomo albanese di 37 anni e una donna spagnola di 57 – si apprestavano a lasciare la Svizzera al valico del Col-des-Roches (NE) a bordo di un auto immatricolata in Spagna, ha indicato oggi in una nota l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

La perquisizione approfondita del veicolo ha portato alla luce una quantità «significativa» di stupefacenti.

Detenzione preventiva

Come previsto dalla procedura, i due individui e la droga sequestrata sono stati consegnati alla polizia cantonale neocastellana. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta penale e ha chiesto la detenzione preventiva per le due persone coinvolte.

L'indagine è stata affidata alla brigata per la lotta contro il traffico di droga della polizia giudiziaria. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase, poiché l'indagine è in corso, viene precisato nella nota.