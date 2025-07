Lo sportello UBS della Paradeplatz di Zurigo non ha aiutato l'anziano. KEYSTONE

Quando uno sciopero ha vanificato i suoi piani di viaggio, per un pensionato zurighese è iniziata la trafila burocratica. Grazie al programma per i consumatori «Espresso» di SRF, la sua odissea si è conclusa in modo inaspettato.

Redazione blue News

Un pensionato di Zurigo si è trovato in una situazione imbarazzante quando ha chiuso il suo conto da Credit Suisse ed è passato alla banca cantonale.

Dopo poco tempo l'80enne ha dovuto cancellare un viaggio in Spagna perché era stato annunciato uno sciopero nelle Isole Canarie.

Questo ha portato a una combinazione di circostanze sfortunate. Ma l'uomo si è anche infastidito per l'inazione del personale di UBS e delle agenzie di viaggio coinvolte, come ha dichiarato al programma «Espresso» della SRF.

Expedia ha confermato che avrebbe rimborsato le spese di viaggio meno la tassa di cancellazione.

Il pensionato ha informato l'agenzia di viaggi del suo nuovo conto, ma il rimborso è stato comunque effettuato sul conto di Credit Suisse, che nel frattempo è stato chiuso.

Diversi tentativi falliti

Sconvolto, l'80enne si è rivolto nella sede UBS di Paradeplatz a Zurigo, per chiarire il problema. Gli è stato detto che non si poteva fare nulla perché il conto non esisteva più.

Al pensionato è stato detto di contattare Expedia. Il fornitore di viaggi lo ha rimandato alla banca, nonostante la conferma scritta del pagamento.

Dopo diverse visite infruttuose alla banca, il pensionato si è stufato. «Poi l'impiegato della banca mi ha detto di andare da "Kassensturz"», ha raccontato alla SRF.

Il pensionato ha preso sul serio il consiglio e ha contattato il programma gemello «Espresso», che si è messo in contatto con Expedia e UBS.

Meglio prevenire che curare

Con successo: sebbene entrambe le società si siano inizialmente scambiate la responsabilità, Expedia ha infine dichiarato che avrebbe rimborsato nuovamente l'importo come gesto di buona volontà.

Allo stesso tempo, UBS si è messa in contatto per dire che il denaro era stato trovato e trasferito sul nuovo conto del pensionato.

Alla fine, l'anziano ha avuto il doppio dell'importo sul conto corretto. Ma si è offerto di restituire la somma in eccesso a Expedia.