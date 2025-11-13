Secondo gli esperti l'abbattimento della lince è giustificata (immagine simbolica). Keystone

Era gravemente malata la lince abbattuta lo scorso 9 settembre da un guardacaccia del Canton Neuchâtel. Un rapporto mostra che l'animale soffriva di cimurro e presentava gravi infiammazioni a diversi organi interni.

Keystone-SDA SDA

Le conclusioni sono state fornite dall'Istituto per la salute dei pesci e degli animali selvatici (Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit, FIWI) e «confermano che la decisione del guardacaccia di abbattere l'animale era giustificata e conforme al diritto federale», si legge in un comunicato del Cantone.

Il rapporto precisa che il cimurro indebolisce fortemente il sistema immunitario. La malattia è spesso accompagnata da disturbi neurologici come disorientamento, vertigini e perdita di conoscenza. «I sintomi potrebbero spiegare, almeno in parte, il comportamento inusuale, poco timido e talvolta aggressivo della lince», hanno precisato le autorità neocastellane.

In settembre la giovane lince aveva dovuto essere abbattuta. L'animale, che era in condizioni di salute preoccupanti e faticava ad abituarsi alla vita selvaggia, ha dato una zampata a una passante. Si trattava quindi di una situazione potenzialmente pericolosa.

Il giovane esemplare era stato accolto allo zoo della Garenne a Le Vaud (VD) lo scorso autunno e poi rilasciato nel nord del Canton Vaud nel mese di maggio. Il decesso della lince aveva suscitato numerose reazioni e il Cantone era stato messo sotto accusa.