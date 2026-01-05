  1. Clienti privati
Notte gelida a La Brévine, ecco a quanti gradi è scesa la colonnina di mercurio

SDA

5.1.2026 - 14:27

Il record del 1987 è di -41,8°. (Foto d'archivio)
Il record del 1987 è di -41,8°. (Foto d'archivio)
Keystone

Stamattina alle 6.00 i termometri di La Brévine (NE) hanno segnato -30,3° centigradi, come riporta il sito di MeteoSvizzera. Per la «Siberia della Svizzera» si tratta della notte più fredda dell'inverno.

Keystone-SDA

05.01.2026, 14:27

05.01.2026, 14:30

Lo scorso 23 novembre si erano già toccati i -26,3°, mentre il record svizzero assoluto di -41,8° risale al 12 gennaio 1987.

Dal venticinquesimo anniversario dell'evento, nel 2012, in poi la località neocastellana, situata a 1'042 metri sopra il livello del mare, organizza ogni anno una «festa del freddo» che attira migliaia di visitatori e la cui prossima edizione è in programma per il weekend del 7-8 febbraio.

