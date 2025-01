A La Brévine il termometro è sceso a meno 30 gradi. Keystone

La scorsa notte è stata la più fredda dell'inverno finora. Il termometro è sceso a -31,1 gradi a La Brévine (NE) e a -25 gradi ad Andermatt (UR).

Keystone-SDA, ats SDA

La notte di sabato è stata la più fredda di questo inverno. A La Brévine, nel Canton Neuchâtel, il termometro è sceso a meno 31,1 gradi. Ad Andermatt invece sono stati registrati 25 gradi sotto lo zero.

È stato particolarmente freddo anche a Samedan nell'Engadina e a Blatten nell'Alto Vallese, dove il termometro ha mostrato temperature di meno 13,8 gradi.

Anche nella pianura si è registrato il gelo, sebbene solo moderato, come ha comunicato il servizio meteorologico Meteonews. Le temperature intorno ai meno 10 gradi sono state molto diffuse.

La notte più calda è stata misurata al sud delle Alpi, più precisamente a Lugano, dove il mercurio è sceso solo leggermente sotto lo zero.

La giornata di sabato è iniziata prevalentemente con nebbia o foschia alta. Il tempo era previsto inizialmente come «abbastanza soleggiato». Durante il giorno è atteso un aumento della nuvolosità e in serata dovrebbero arrivare precipitazioni provenienti da ovest. Le temperature sotto lo zero continueranno.