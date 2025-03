Grande affluenza al festival Ludesco. (Immagine d'archivio). Keystone

Ludesco, il più grande festival di giochi ed esperienze ludiche in Svizzera che si tiene a La Chaux-de-Fonds (NE), ha attirato da venerdì a oggi oltre 11'000 visitatori da tutto il Paese e dalla Francia. Si tratta di un dato record, secondo gli organizzatori.

Keystone-SDA SDA

La maggiore affluenza, registrata nel 2019, è stata in effetti superato di circa mille unità, si legge in un comunicato odierno.

Per questa 16esima edizione, il festival proponeva 85 animazioni e 2000 giochi in luoghi inediti. Malgrado freddo e neve, gli appassionati si sono spostati in massa per l'evento.

La prossima edizione di Ludesco si terrà dal 27 al 29 marzo 2026.