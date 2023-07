Tornado o downburst, cosa è successo a La-Chaux-de-Fonds?

Una tempesta si abbatte su La Chaux-de-Fonds Un violento temporale si è abbattuto su La Chaux-de-Fonds, nel Canton Neuchâtel, intorno alle 11:30 di lunedì 24 luglio 2023. Immagine: KEYSTONE Il maltempo ha provocato un morto e numerosi feriti, come indicato dalla Polizia cantonale neocastellana. Immagine: KEYSTONE I danni sia a livello urbano che nelle foreste circostanti sono ingenti, e infatti le forze dell'ordine invitano la popolazione a evitare la zona interessata dalla tempesta. Immagine: KEYSTONE Lo spettacolo nella metropoli orologiera è desolante: veicoli danneggiati o completamente distrutti, tetti divelti, l'arredo urbano spazzato via e decine di alberi sradicati o spezzati. Immagine: KEYSTONE Anche il traffico ferroviario è stato molto perturbato, con la cancellazione di treni per Bienne (BE), Neuchâtel e Le Locle (NE). Immagine: KEYSTONE La tempesta, che oltre a La Chaux-de-Fonds ha attraversato tutte le cosiddette Montagne neocastellane, ha avuto delle raffiche di vento fino a 217 km/h (valore ancora da confermare). Immagine: KEYSTONE Una tempesta si abbatte su La Chaux-de-Fonds Un violento temporale si è abbattuto su La Chaux-de-Fonds, nel Canton Neuchâtel, intorno alle 11:30 di lunedì 24 luglio 2023. Immagine: KEYSTONE Il maltempo ha provocato un morto e numerosi feriti, come indicato dalla Polizia cantonale neocastellana. Immagine: KEYSTONE I danni sia a livello urbano che nelle foreste circostanti sono ingenti, e infatti le forze dell'ordine invitano la popolazione a evitare la zona interessata dalla tempesta. Immagine: KEYSTONE Lo spettacolo nella metropoli orologiera è desolante: veicoli danneggiati o completamente distrutti, tetti divelti, l'arredo urbano spazzato via e decine di alberi sradicati o spezzati. Immagine: KEYSTONE Anche il traffico ferroviario è stato molto perturbato, con la cancellazione di treni per Bienne (BE), Neuchâtel e Le Locle (NE). Immagine: KEYSTONE La tempesta, che oltre a La Chaux-de-Fonds ha attraversato tutte le cosiddette Montagne neocastellane, ha avuto delle raffiche di vento fino a 217 km/h (valore ancora da confermare). Immagine: KEYSTONE

Non è ancora chiaro come la tempesta odierna a La-Chaux-de-Fonds (NE) debba essere classificata meteorologicamente. La velocità raggiunta dalle raffiche potrebbe costituire un primato per zone di pianura in Svizzera.

Non vi è dubbio sul fatto che si sia trattato di un episodio di vento estremo legato a una cosiddetta supercella, il tipo di temporale più grande e pericoloso, ha indicato oggi, lunedì, pomeriggio a Keystone-ATS l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Sulla base delle misurazioni attualmente disponibili, non è possibile stabilire con certezza se si sia trattato di un tornado o di un downburst. Definito anche come raffica discendente, quest'ultimo è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere velocità molto elevate.

Una classificazione più precisa del fenomeno sarà possibile in seguito, sulla base dei rilevamenti dei danni. Tuttavia, MeteoSvizzera al momento propende per la seconda ipotesi, ovvero un downburst.

Una raffica di 217 km/h

Come il servizio meteorologico MeteoNews, anche MeteoSvizzera ha misurato una raffica di vento di 217 chilometri orari. Tuttavia, il valore deve ancora essere verificato internamente nei prossimi giorni, ha sottolineato l'ufficio federale.

Una #supercella temporalesca con effetti devastanti a livello locale: questa mattina a La Chaux-de-Fonds raffiche tempestose (misurati 217 km/h). La giornata prosegue con condizioni ancora temporalesche. Le #previsioni aggiornate sul nostro sito web: https://t.co/NablSMEbTI https://t.co/in3QI3i3fD — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 24, 2023

La tempesta è durata circa cinque minuti, con un picco di intensità di uno o due minuti. «Dovremo analizzare nuovamente il fenomeno per capire cosa l'ha causato e perché era così forte», ha riferito a Keystone-ATS MeteoNews.

Se la misurazione venisse confermata, si tratterebbe di un nuovo record. La raffica di vento più forte in pianura mai misurata fino ad oggi in Svizzera aveva una velocità di 190 km/h. È stata rilevata a Glarona (472 metri sul livello del mare) il 15 luglio 1985. La Chaux-de-Fonds sorge a 992 metri (quota della stazione).

«Per il momento la situazione è sotto controllo»

Oltre a un morto, di una cinquantina d'anni, in seguito al crollo di una gru, la violenta tempesta che ha investito oggi La Chaux-de-Fonds (NE) ha causato una quarantina di feriti.

Lo ha indicato il sindaco della metropoli orologiera Jean-Daniel Jeanneret, aggiungendo che migliaia di edifici sono stati danneggiati, 200 dei quali nel solo quartiere di Le Crêt-du-Locle, all'estremità occidentale della città, dove hanno sede varie industrie.

«Per il momento la situazione è sotto controllo», ha comunque aggiunto. I feriti sono stati ricoverati in nosocomi del cantone.

