Una tempesta si abbatte su La Chaux-de-Fonds, c'è un morto e diversi feriti

Un violento temporale si è abbattuto su La Chaux-de-Fonds, nel Canton Neuchâtel, intorno alle 11.30 provocando un morto e numerosi feriti, indica la polizia cantonale neocastellana. Gli interventi di soccorso sono tuttora in corso. I danni appaiono considerevoli.

È il crollo di una gru di cantiere, poco lontano dalla stazione della città, che ha provocato la morte di una persona, indica un comunicato delle forze dell'ordine. La gru è caduta su un'auto, che ha poi preso fuoco. Al momento la polizia non fornisce cifre più precise relative al numero di feriti.

Visti gli ingenti danni sia a livello urbano che nelle foreste circostanti, la polizia invita la popolazione a evitare la zona. Le operazioni di soccorso continuano a tempo indeterminato.

La tempesta non è durata a lungo, ma nella metropoli orologiera lo spettacolo è desolante. Ovunque vi sono veicoli danneggiati o completamente distrutti, tetti sono stati divelti, l'arredo urbano è stato spazzato via e decine di alberi sono stati sradicati o spezzati.

Un mort et des blessés à la Chaux-de-Fonds après une tempête L'engin est tombé sur une voiture qui a ensuite pris feu. La police n'articule aucun chiffre s'agissant des blessés pour le moment. Au vu des nombreux dégâts urbains et forestiers, la police demande à la population d'éviter le secteur de La Chaux-de-Fonds où règnent des scènes de désolation. 24.07.2023

Traffico ferroviario molto perturbato

Il traffico ferroviario è molto perturbato, con la cancellazione di treni per Bienne (BE), Neuchâtel e Le Locle (NE). Alberi sono caduti sui binari in diversi punti. In un luogo sulla ferrovia è precipitato un traliccio dell'alta tensione. Per il momento non è possibile fare previsioni sul ripristino del traffico ferroviario, hanno indicato le FFS su Twitter.

Unterbruch St-Imier - La Chaux-de-Fonds: Der Bahnverkehr auf der Strecke Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds ist zwischen St-Imier und La Chaux-de-Fonds unterbrochen.

Der Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung.

Die Einschränkung dauert bis 24.07.2023, ca.… https://t.co/aR1R52lGPg — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) July 24, 2023

La tempesta ha colpito pesantemente La Chaux-de-Fonds, ma ha attraversato tutte le cosiddette Montagne neocastellane, che designano la catena del Giura nel nord del Cantone. Su Twitter, il servizio meteorologico MeteoNews ha fatto stato di raffiche di vento a 217 km/h, senza tuttavia aver confermato tali velocità.

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) aveva lanciato un avviso di temporali violenti per l'insieme dell'arco giurassiano.

Heftiges Gewitter in La-Chaux-de-Fonds. Es besteht den Verdacht auf einen Tornado oder einen extremen Downburst. Die offizielle Station meldete eine Windspitze von 217 km/h. Diese Information müssen erst bestätigt werden, auf alle Fälle hat es Schäden gegeben. (me) pic.twitter.com/ERoGQBmc0z — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 24, 2023

