Stermina la famiglia a Corcelles: uccide l'ex moglie, le loro due figlie piccole e il gatto

Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo sono state uccise ieri sera a Corcelles (NE). L'ex marito 52enne, ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dagli agenti, è stato arrestato e ricoverato in ospedale, ha comunicato oggi la polizia neocastellana in conferenza stampa.

«Il sospetto era separato dalla moglie dal 12 giugno e viveva ormai a Le Locle», ha dichiarato oggi Simon Baechler, capo della polizia giudiziaria neocastellana.

Le vittime erano di nazionalità algerina come anche l'uomo arrestato e in possesso di un permesso C.

«L'ora della morte delle vittime non è ancora nota e sarà determinata dall'autopsia», ha detto il procuratore Jean-Paul Ros.

Denunce reciproche tra i coniugi erano state presentate tra il 2020 e il 2022, in particolare per danneggiamento, «ma nulla dal 2022», ha spiegato Baechler.

Una visione da film dell'orrore

La famiglia non era quindi oggetto di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. «La polizia non aveva informazioni riguardo al fatto che stesse per verificarsi una tragedia», ha aggiunto Baechler.

La polizia è stata allertata verso le 21:15 da una chiamata di emergenza di un parente all'estero che non riceveva notizie dalle 14:00, mentre la situazione familiare era tesa.

Una pattuglia si è recata sul posto, ma nessuno ha risposto. Non si sentiva alcun rumore e non si vedeva alcuna luce.

La polizia effettua ricerche e contatta gli ospedali, ma dall'indagine non emerge nulla di particolare. Verso le 22:30 decide di far aprire la porta da un fabbro.

«Non essendoci indizi concreti di un possibile pericolo, la porta non è stata forzata immediatamente», ha spiegato Simon Baechler.

Una volta aperta la porta verso le 23:30, i due poliziotti e il fabbro rimangono sbalorditi nel scoprire una visione d'orrore: due corpi di bambini insanguinati e un uomo in piedi, armato di un coltello da cucina lungo 15 centimetri.

Ucciso anche il gatto, la vita dell'uomo non è in pericolo

I gendarmi gli ordinano di lasciare il coltello, ma il sospettato non obbedisce e si avvicina ai poliziotti. Uno dei due gendarmi fa uso della sua arma e spara tre colpi alla parte inferiore del corpo dell'ex marito, riuscendo così ad arrestarlo.

Vengono prestate le prime cure a lui e ai bambini, che probabilmente erano morti già da tempo.

I poliziotti continuano a perlustrare l'appartamento e scoprono un'altra vittima: la madre dei bambini, che giace in una pozza di sangue. Anche il gatto della famiglia è stato ucciso.

Il sospettato è attualmente accusato dal procuratore di omicidio della ex moglie e delle figlie e di tentato omicidio degli agenti di polizia. È ricoverato in ospedale in condizioni stabili, la sua vita non è in pericolo.