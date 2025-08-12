  1. Clienti privati
Neuchâtel Uomo perde la vita in piscina a La Chaux-de-Fonds

SDA

12.8.2025 - 20:00

La piscina Mélèzes, a La Chaux-de-Fonds, dopo i lavori di ristrutturazione. (foto d'archivio)
La piscina Mélèzes, a La Chaux-de-Fonds, dopo i lavori di ristrutturazione. (foto d'archivio)
Keystone

Tragico incidente questo pomeriggio alla piscina di Les Mélèzes di La Chaux-de-Fonds (NE). Un nuotatore di 67 anni è morto dopo che un ragazzo, tuffandosi dal trampolino di cinque metri, gli è caduto addosso.

Keystone-SDA

12.08.2025, 20:00

12.08.2025, 20:01

La piscina è stata evacuata in seguito all'incidente, ha reso noto la polizia cantonale di Neuchâtel. Il 67enne, domiciliato nella regione, è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate.

Il ragazzo coinvolto nell'incidente non è ancora stato identificato. La piscina, che è stata evacuata e chiusa al pubblico durante l'operazione, dovrebbe riaprire domani.

L'incidente si è verificato proprio quando la piscina, recentemente rinnovata, ha riaperto ufficialmente i battenti all'inizio della stagione. L'inaugurazione, prevista per l'anno scorso, era stata rinviata al 2025, soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

