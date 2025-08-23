  1. Clienti privati
Stati Uniti Negata la libertà vigilata ai fratelli Menendez, che uccisero i genitori 

SDA

23.8.2025 - 09:38

Una commissione giudiziaria statunitense ha negato la libertà vigilata a Joseph Lyle Menendez, il giorno dopo che anche a suo fratello Erik era stato ordinato di rimanere in carcere per l'omicidio dei loro genitori in una villa di Beverly Hills 36 anni fa.

 Lyle e Erik Menendez nel 1990.
 Lyle e Erik Menendez nel 1990.
KEYSTONE/AP Photo/Nick Ut

Keystone-SDA

23.08.2025, 09:38

23.08.2025, 10:34

Il detenuto 57enne «si è visto negare la libertà vigilata per tre anni durante l'udienza preliminare di oggi», hanno dichiIl detenuto 57enne «si è visto negare la libertà vigilata per tre anni durante l'udienza preliminare di oggi», hanno dichiarato, nella notte in Svizzera, i funzionari penitenziari della California, dopo che non è riuscito a convincere la commissione di non rappresentare più una minaccia per la società.

I fratelli Menendez in foto più recenti.
I fratelli Menendez in foto più recenti.
KEYSTONE/California Department of Corrections via AP, File

L'omicidio nel 1989

L'omicidio avvenne nell'agosto del 1989 nella villa di famiglia. Al termine di un processo altamente mediatico, i due rampolli furono riconosciuti colpevoli di omicidio volontario e condannati all'ergastolo senza condizionale nel 1996.

Il tribunale accolse la versione dei procuratori, secondo cui i fratelli puntavano all'eredità milionaria del padre, pezzo grosso dell'industria discografica. La difesa sosteneva invece che i due, di 21 e 18 anni all'epoca, avessero agito dopo decenni di violenze e abusi sessuali inflitti dal padre e coperti dalla madre.

Il caso era tornato alla ribalta grazie alle serie Netflix

Dopo una lunga battaglia dei familiari per la revisione del caso, tornato alla ribalta anche grazie alla serie Netflix «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story», lo scorso maggio un giudice di Los Angeles aveva ridotto la loro condanna a 50 anni, in quanto avevano meno di 26 anni al momento del crimine, rendendoli eleggibili per la libertà vigilata.

Il parere contrario del Board of Parole Hearings sbarra la strada alla scarcerazione. Solo tra tre anni i difensori potranno inoltrare nuovamente la richiesta.

