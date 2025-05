Non sono noti altri casi di persone di passaporto svizzero respinte alla frontiera statunitense. Keystone

A una cittadina svizzera è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. A quanto pare si tratta di un caso isolato: il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non è a conoscenza di altri connazionali coinvolti in una situazione simile.

Interpellato da Keystone-ATS, il DFAE, per motivi di protezione dei dati e della privacy, non ha fornito ulteriori informazioni sul caso riportato oggi dal «Sonntagsblick». I servizi di Ignazio Cassis si sono messi in contatto con la donna interessata.

In occasione di un incontro con l'incaricato d'affari statunitense ad interim a Berna, il responsabile della Divisione Americhe del DFAE ha espresso la sua preoccupazione per il trattamento riservato ai viaggiatori negli USA.

Negli ultimi mesi si sono ripetuti i casi di europei che hanno avuto problemi a entrare negli States o che sono stati addirittura detenuti in attesa di essere espulsi. È stato anche fatto sapere che le autorità di controllo delle frontiere negli aeroporti potrebbero perquisire i telefoni cellulari e i computer portatili dei viaggiatori diretti negli Stati Uniti.