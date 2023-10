La famiglia Landmann ha avviato un'azione legale contro un ristorante che ha addebitato loro 50 dollari perché i tre figli facevano troppo rumore. Facebook/Kyle Landmann

Il proprietario di un ristorante in Georgia, negli Stati Uniti, ha fatto pagare 50 dollari a una famiglia perché i bimbi facevano troppo rumore. I genitori si sono difesi in tribunale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il proprietario di un ristorante nello Stato americano della Georgia ha fatto pagare a una famiglia un supplemento di 50 dollari perché i figli facevano troppo rumore.

I genitori sostengono che i bimbi erano ben educati.

Si stanno difendendo dal sovrapprezzo in tribunale. Mostra di più

La visita di una famiglia a un ristorante nello Stato americano della Georgia si è conclusa con una causa legale.

Il motivo? Non sarebbero stati in grado di controllare i figli, perciò il proprietario ha addebitato loro un supplemento di 50 dollari, come ha riferito il programma televisivo «Today». I genitori si sono difesi in tribunale.

Aprendo il menu del ristorante Toccoa Riverside, nella cittadina di Blue Ridge, si può notare un avvertimento: «Supplemento per gli adulti incapaci di fare i genitori». La clausola è stata la rovina di Kyle e Lyndsey Landmann, provenienti dalla Florida.

I Landmann: «All'inizio pensavamo fosse uno scherzo»

Secondo il proprietario, i bambini facevano troppo rumore e correvano in giro. I Landmann hanno sfogato la loro rabbia a «Today»: «Siamo inorriditi e all'inizio pensavamo fosse uno scherzo».

La coppia si trovava al ristorante con i loro tre figli e altre quattro famiglie. Al tavolo erano seduti undici bambini di età compresa tra i tre e gli otto anni. I piccoli si sarebbero comportati bene: «A metà pasto ho persino detto: ‹Non riesco a credere a quanto siano ben educati›», ha raccontato Lyndsey Landmann.

Il proprietario del ristorante non era d'accordo. Quando le famiglie hanno chiesto spiegazioni per il conto elevato, li ha rimproverati dicendo che il loro posto era da Burger King e non nel suo locale.

Sovrapprezzo introdotto durante la pandemia

Il proprietario ha rifiutato di parlare davanti alle telecamere, ma ha dichiarato di aver introdotto il sovrapprezzo alcuni anni fa, durante la pandemia.

Un tribunale della Georgia ora deciderà se l'addebito sia stato giustificato o meno.

I Landmann e i loro figli probabilmente in futuro eviteranno il ristorante: dopo l'esperienza gli hanno dato solo una stella nella recensione di Google.