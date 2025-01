La leggenda del rock Neil Young Keystone

Neil Young fa marcia indietro dal Festival di Glastonbury in Inghilterra. Il cantautore di origini canadesi avrebbe dovuto esibirsi con la sua nuova band, The Chrome Hearts, in estate ma ha deciso di abbandonare denunciando l'eccessivo controllo da parte della «BBC».

In una lettera aperta pubblicata sul suo sito internet, Young, 79 anni, ha spiegato che lui e The Chrome Hearts non vedevano l'ora di esibirsi a Glastonbury, uno degli spettacoli all'aperto da lui preferiti, «Tuttavia - aggiunge - ci hanno informati che la BBC è ora partner (del festival, ndr) e vuole farci fare cose che non ci interessano. Sembra che Glastonbury è ora sotto il controllo aziendale e non ricordo fosse così».

La «BBC» stessa si è rifiutata di commentare. Il festival musicale si svolgerà dal 25 al 29 giugno e l'organizzazione non ha ancora ufficializzato il line up degli artisti. L'unico confermato è per ora solo Rod Stewart.

L'ultima esibizione di Young a Glastonbury risale al 2009, all'epoca i fan si lamentarono della copertura della Bbc, che si limitò solo a cinque canzoni di uno show di due ore. L'evento si svolge ogni anno dal 1914 durante l'ultimo week-end di giugno e dura tre giorni.