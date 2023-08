Sempre più rifiuti spaziali nell'orbita terrestre: la visualizzazione al computer è della NASA e risale al 2011. (immagine d'illustrazione) Keystone

Nel 2022 sono stati lanciati in orbita intorno alla Terra oltre 2.400 nuovi satelliti, mai così tanti. Se questi numeri continueranno a crescere, come si prevede, il problema delle collisioni tra satelliti o con loro frammenti aumenterà in modo esponenziale.

Ciò metterà in pericolo non solo tutti gli altri dispositivi che affollano le stesse orbite, ma anche i veicoli spaziali che attraversano queste regioni diretti verso mete più distanti. A suonare l'allarme è il rapporto 2023 dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sull'ambiente spaziale, che viene pubblicato ogni anno a partire dal 2016.

Degli oltre 30.000 singoli frammenti di detriti spaziali più grandi di 10 centimetri attualmente identificati, più della metà si trova nell'orbita terrestre bassa (sotto i 2.000 chilometri di altitudine).

Ciò non include gli oggetti che non sono ancora stati tracciati o quelli attualmente troppo piccoli per essere identificati.

Sulla base dei modelli dell'Esa, il numero totale di oggetti in orbita terrestre di dimensioni superiori a 1 centimetro è probabilmente superiore a 1 milione.

Il rischio maggiore a «basse quote»

Per i satelliti che operano in orbite inferiori ai 600 chilometri, è più probabile che la necessità di una manovra anti-collisione si verifichi per evitare un altro satellite. Ad altitudini più elevate, invece, diventa maggiore il rischio di scontrarsi con frammenti e detriti.

Il 2022 ha visto anche ricadere sulla Terra un numero record di oggetti creati dall'uomo: quasi 2.500. I principali responsabili sono i numerosissimi frammenti che si creano durante i test anti-satellite effettuati in orbita, ma lo scorso anno ha registrato anche un numero record di satelliti rientrati nell'atmosfera terrestre.

Un numero quest'ultimo che si prevede continuerà a crescere nei prossimi anni, poiché oltre l'80% dei satelliti lanciati nel 2022 sono stati inseriti in orbite dalle quali decadranno verso la Terra in meno di due anni, una volta terminata la loro vita.

SDA