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Ecco di quanto Nel 2025 il numero di incidenti nell'aviazione civile svizzera è nettamente aumentato

SDA

1.6.2026 - 12:08

Gli incidenti possono verificarsi anche a terra, ad esempio a causa della configurazione ristretta e complessa degli aeroporti (foto simbolica)
Gli incidenti possono verificarsi anche a terra, ad esempio a causa della configurazione ristretta e complessa degli aeroporti (foto simbolica)
Keystone

Nel 2025 il numero di incidenti segnalati nell'aviazione civile svizzera è aumentato di circa il 20%.

Keystone-SDA

01.06.2026, 12:08

01.06.2026, 12:10

Nel settore dell'aviazione da diporto si sono verificati quattro incidenti che hanno causato complessivamente sei morti, ha comunicato oggi l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Un'altra persona ha perso la vita in un incidente di elicottero, durante attività agricole, mentre nessun incidente mortale si è verificato nell'aviazione commerciale, viene aggiunto.

In totale, la Confederazione ha trattato l'anno scorso 14'972 segnalazioni di inconvenienti: l'UFAC attribuisce questo forte aumento a una migliore cultura della segnalazione, a un aumento del traffico aereo commerciale e al maggior numero di regioni interessate da guerre, dove i segnali GPS degli aeromobili sono disturbati su vasta scala.

Tra gli incidenti segnalati figuravano in particolare un maggior numero di quasi-collisioni in volo, violazioni dello spazio aereo e conflitti con i droni. Gli incidenti possono verificarsi anche a terra, ad esempio a causa della configurazione ristretta e complessa degli aeroporti.

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