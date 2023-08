Nell'immagine illustrativa gli impiegati della Jersey Central Power & Light mentre stanno effettuando delle riparazioni alla linea d'alta tensione nel 2016. imago/ZUMA Press

Chi o cosa ha causato il misterioso blackout che ha colpito 2100 abitazioni nel New Jersey? Gli investigatori statunitensi hanno trovato una causa curiosa.

Gli investigatori hanno identificato il responsabile di un'interruzione di corrente nello stato americano del New Jersey.

I dipendenti dell'azienda elettrica Jersey Central Power and Light hanno scoperto un pesce in cima a un trasformatore dopo un'interruzione di corrente durata quasi due ore in circa 2.100 case, poco più di una settimana fa, ha dichiarato la polizia di Sayreville.

«Riteniamo che un uccello l'abbia fatto cadere mentre ci volava sopra», hanno scritto i funzionari su Facebook.

Il portavoce dell'azienda, Chris Hoenig, ha dichiarato che ogni tanto gli animali causano interruzioni di corrente, anche che di solito si tratta di scoiattoli. «I pesci non sono in cima alla lista dei trasgressori», ha detto alla CNN. Molto probabilmente, un falco pescatore ha lasciato cadere la sua preda sopra il trasformatore. Nella zona ce ne sono molti.

La polizia difende il pesce. Il «laborioso padre di famiglia con migliaia di figli» non può essere incolpato del blackout, ma è una vittima insensata, hanno scritto i funzionari.

Il presunto rapace è stato visto volare per l'ultima volta verso sud. Tuttavia, la gente non dovrebbe cercare di arrestare il colpevole. Probabilmente non è armato, ma è comunque pericoloso.

Hoenig ha confessato di provare un po' di dispiacere per il rapace, perché ha perso il pranzo. «Se vi è mai caduto il cono gelato a una fiera, conoscete la sensazione».