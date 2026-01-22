Nel tentativo di uscire da un parcheggio, una donna provoca danni per milioni di euro

La polizia del Baden-Württemberg ha dovuto far fronte a un costoso incidente. Keystone

Un'unità di stoccaggio dell'elettricità, diversi veicoli e una recinzione: tutto distrutto a causa di un singolo errore di guida. In Germania, una giovane donna ha provocato danni per un totale di oltre un milione di euro.

Un'automobilista di 22 anni voleva semplicemente lasciare l'area di un parco di ricarica elettrica, ma un errore di guida si è trasformato in un grave incidente. Alla fine, i danni ammontano a circa 1,2 milioni di euro (circa 1,1 milioni di franchi).

L'incidente è avvenuto lunedì sera a Wertheim, nel Land tedesco del Baden-Württemberg. Secondo la polizia, la Mercedes-Benz CLA della donna era parcheggiata quando, intorno alle 19, la conducente voleva ripartire, ma a quanto pare ha premuto troppo forte sull'acceleratore.

La vettura è quindi scattata in avanti in modo incontrollato e si è inizialmente schiantata contro la parte posteriore di una Mercedes-Benz GLC. Questo primo impatto ha causato danni per un totale di circa 80’000 euro.

Danneggiato il costoso accumulatore di energia

Ma la reazione a catena non si è fermata lì. Secondo la polizia, la conducente avrebbe accelerato più volte per lo spavento. Di conseguenza, ha urtato una colonnina di ricarica, causando ulteriori danni per circa 10'000 euro, per poi travolgere una recinzione del valore stimato di 2'000 euro.

Il danno più ingente si è verificato alla fine: il veicolo si è infine schiantato contro un container che ospitava un potente sistema di stoccaggio dell'elettricità, compresa l'unità di controllo. Solo questo impatto è stato stimato in circa un milione di euro.

Anche la Mercedes della donna che ha causato l'incidente ha riportato gravi danni: gli inquirenti valutano i costi di riparazione in ulteriori 100’000 euro.

Secondo il comando di polizia di Heilbronn, i danni materiali complessivi ammontano a circa 1,2 milioni di euro. Ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.