  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Nel Varesotto la grandine ha richiesto l'intervento dei mezzi per lo sgombero della neve

Sven Ziegler

8.5.2026

La grandine a Como

La grandine a Como

08.05.2026

I forti temporali degli scorsi giorni hanno provocato il caos in alcune zone del nord Italia. In Lombardia è stato necessario l'intervento dei mezzi di sgombero neve per tutta la grandine che è caduta. In Toscana ci sono state delle trombe d'aria e le strade sono state allagate.

Redazione blue News

08.05.2026, 09:35

08.05.2026, 09:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Lombardia e in Toscana i forti temporali degli scorsi giorni hanno causato incredibili grandinate e allagamenti.
  • In diverse regioni sono state avvistate anche delle trombe d'aria.
  • Le autorità hanno messo in guardia da ulteriori conseguenze del maltempo.
Mostra di più

Il nord Italia ha vissuto negli scorsi giorni una situazione di forte maltempo e particolarmente colpite sono state la Lombardia e la Toscana.

In queste regioni le strade si sono trasformate in pochissimo tempo in veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio.

Solo a Massa, in Toscana, sono caduti più di 100 millimetri di pioggia in sole tre ore, una quantità pari a quella che normalmente cade in un mese intero.

Mezzi per lo sgombero della neve a Cislago

Scene particolarmente surreali si sono verificate a nord di Milano. Nel comune di Cislago, nel Varesotto, è caduta così tanta grandine che le strade erano totalmente bianche, come ricadute nell'inverno più duro.

In alcuni luoghi sono stati addirittura impiegati i veicoli per lo sgombero della neve per ripulire le varie vie dall'enorme massa di ghiaccio. Dal canto loro, i residenti hanno dovuto recuperare le pale per poter liberare auto e marciapiedi.

Anche Como e Lurago d'Erba sono state colpite da forti grandinate.

A Cislago è caduta così tanta grandine che i residenti hanno dovuto spalarla.
A Cislago è caduta così tanta grandine che i residenti hanno dovuto spalarla.
X

Trombe d'aria sulla Toscana

Per quanto riguarda la Toscana, sono state addirittura avvistate diverse trombe d'aria, che hanno causato ulteriore nervosismo.

Secondo quanto riportato, tra le zone più colpite ci sono quelle di Empoli, Vinci e Cascina, in provincia di Pisa. I video diffusi sui social network mostrano raffiche di vento fortissime.

Strade e passaggi ferroviari sono finiti sott'acqua in molti punti. A Massa, un'ambulanza non è riuscita a raggiungere la sua destinazione e i soccorritori hanno dovuto portare il paziente all'ambulanza a piedi.

Le autorità italiane stanno monitorando gli sviluppi con preoccupazione e sono stati emessi avvisi di allerta in diverse regioni. Gli esperti prevedono infatti che potrebbero verificarsi altri forti temporali.

I più letti

Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio: «È stato lui a uccidere Chiara Poggi, con crudeltà»
Si vende sempre meno alcol nei ristoranti? Ecco la «soluzione» di un locale di Bad Ragaz
Raoul Bova porta Beatrice Arnera nel suo rifugio segreto, una gita al lago che sa di famiglia
Guida con sigaro e cellulare: multa salata per l'anziano al volante

Altre notizie

Sudafrica. Era effettivamente dell'imprenditore scomparso il corpo trovato in un coccodrillo

SudafricaEra effettivamente dell'imprenditore scomparso il corpo trovato in un coccodrillo

Ecco di chi si tratta. Rogo di Crans-Montana, tre nuove audizioni previste la settimana prossima

Ecco di chi si trattaRogo di Crans-Montana, tre nuove audizioni previste la settimana prossima

Svizzera. Contro la violenza domestica, una sorveglianza elettronica attiva degli autori

SvizzeraContro la violenza domestica, una sorveglianza elettronica attiva degli autori