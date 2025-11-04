  1. Clienti privati
Momenti di tensione Nella torre di controllo non c'è nessuno, un volo passeggeri costretto a dirottare

4.11.2025 - 14:43

Un aereo KLM ha cercato invano di raggiungere la torre di Paramaribo, in Suriname, durante l'avvicinamento.
Un aereo KLM ha cercato invano di raggiungere la torre di Paramaribo, in Suriname, durante l'avvicinamento.
Un volo KLM non è riuscito ad atterrare in Suriname perché la torre di controllo non era presidiata. È stato necessario far arrivare prima il personale sostitutivo.

Dominik Müller

04.11.2025, 14:43

  • Un volo KLM da Amsterdam a Paramaribo è dovuto entrare in una traiettoria di attesa a causa di una mancanza di comunicazione con la torre di controllo.
  • A causa di una grave carenza di personale nel controllo del traffico aereo in Suriname, la torre di controllo non era presidiata.
  • L'aereo è infine atterrato a destinazione con circa tre ore di ritardo.
Un incidente insolito si è verificato il 22 ottobre, quando un volo KLM da Amsterdam a Paramaribo non è riuscito ad atterrare in Suriname come previsto. Il Boeing 777-300 ER, in fase di discesa, è stato costretto a entrare in una traiettoria di attesa poiché non c'era nessuno disponibile nella torre di controllo, come riporta il portale specializzato «Aerotelegraph».

Dopo circa 25 minuti, l'equipaggio della cabina di pilotaggio ha deciso di deviare il volo verso la vicina Cayenne, nella Guyana francese, dove l'aereo è atterrato in sicurezza.

Il motivo del dirottamento è stata una grave carenza di personale nel controllo del traffico aereo in Suriname. Il Ministero dei Trasporti olandese ha confermato che un certo numero di controllori del traffico aereo si è dato malato con breve preavviso, causando un blocco delle operazioni di volo.

Per far fronte alla situazione, sono stati inviati 13 controllori del traffico aereo in formazione e personale sostitutivo, alcuni in elicottero.

Una volta che la torre di controllo è stata nuovamente presidiata, il Boeing 777 ha potuto continuare il suo volo verso Paramaribo ed è atterrato con un ritardo di poco meno di tre ore.

