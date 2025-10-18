  1. Clienti privati
Filippine Nella regione di Bicol migliaia di evacuati per tempesta Fengshen

SDA

18.10.2025 - 10:12

Migliaia di persone sono state messe al sicuro nelle Filippine a causa del previsto maltempo.
Keystone

Decine di migliaia di residenti nella regione di Bicol, nelle Filippine, sono stati evacuati oggi per l'avvicinarsi della tempesta tropicale Fengshen, hanno riferito i soccorritori, poiché i meteorologi temevano inondazioni costiere.

Keystone-SDA

18.10.2025, 10:12

18.10.2025, 10:21

Quasi 17.000 residenti della provincia di Albay, così come oltre 9.000 residenti della vicina isola di Catanduanes, si sono rifugiati in aree più sicure, hanno dichiarato le autorità locali responsabili della calamità. Si prevede che l'occhio della tempesta passerà al largo dell'isola di Catanduanes, che ha una popolazione di 270.000 abitanti, sabato sera, con raffiche fino a 90 chilometri orari.

