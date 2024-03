Il cane Daisy di Franklinville, New Jersey, è in difficoltà il 21 marzo. KEYSTONE

A Franklinville, nello stato americano del New Jersey, i vigili del fuoco hanno salvato la vita di un cane la cui testa era rimasta incastrata nella ruota di un'auto.

Come riporta il quotidiano Philadelphia Inquirer, i membri dell'unità dei vigili del fuoco volontari di Franklinville si sono imbattuti, durante un'operazione, in un Labrador di undici mesi di nome Daisy, che non riusciva a liberarsi dalla sua situazione,

Le foto mostrano che il collo dell'animale era incastrato nel cerchione di una vettura. I pompieri hanno subito escogitato un piano, ma non ha funzionato. All'inizio hanno cercato di liberare il cane usando acqua e detersivo, ha detto il pompiere Brandon Volpe, secondo quanto riportato.

Tentativi falliti, poi la soluzione

Tuttavia, Daisy era «piuttosto bloccata». Hanno quindi provato con l'olio vegetale, che non ha funzionato.

Infine, Volpe e i suoi colleghi hanno avvolto una pellicola di plastica intorno al collo della Labardor, nella speranza che l'olio e il detersivo per i piatti la rendessero abbastanza scivolosa. Ma neanche questo è servito.

I vigili del fuoco hanno fatto tutto il possibile per aiutare il Labrador di undici mesi. KEYSTONE

Volpe si è poi ricordato di possedere una torcia al plasma per il taglio di acciaio e metallo. Il team ha quindi portato Daisy nel suo garage.

Secondo Volpe, l'animale si è «spaventato un po'» quando sono stati usati gli strumenti. Per proteggerla, i vigili del fuoco hanno messo una coperta antincendio sulla testa e sul collo di Daisy.

La taglierina al plasma ha ribaltato la situazione: Daisy è stata liberata in cinque minuti.

