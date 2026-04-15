Neonato muore per maltrattamenti in Italia, genitori arrestati in Svizzera

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

A causa dei maltrattamenti avrebbero provocato, senza volerlo, la morte del figlio neonato di sette mesi, avvenuta nel 2024. È l'accusa contestata ad una giovane coppia dalla procura di Novara, in Piemonte, e dei carabinieri del nucleo investigativo.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Una giovane coppia di 27 e 28 anni è accusata di aver causato, senza intenzione, la morte del figlio di sette mesi nel 2024 a seguito di maltrattamenti.

I due sono stati arrestati in Svizzera grazie alla cooperazione con l’Interpol.

Le indagini medico-legali hanno rilevato traumi ripetuti alla testa e una compressione toracica, attribuendo la morte a insufficienza respiratoria legata alle violenze.

Il neonato era già stato ricoverato mesi prima con ecchimosi diffuse e una frattura, mentre le spiegazioni dei genitori sono state giudicate inattendibili.

La coppia è inoltre accusata di altri reati, tra cui la sottrazione della figlia maggiore e la fuga in Svizzera per evitare provvedimenti giudiziari, ed è ora in attesa di estradizione. Mostra di più

I due, di 28 e 27 anni, sono stati arrestati in Svizzera, in cooperazione con l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). L'accusa contestata ai due è di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I due, residenti a Borgomanero, avrebbero provocato la morte del figlio neonato, nato nel marzo 2024 e deceduto il 14 novembre dello stesso anno, all'età di sette mesi.

Gli accertamenti medico-legali e autoptici hanno evidenziato come il bambino, nelle ore e nei giorni immediatamente precedenti al decesso, fosse stato sottoposto «a reiterati traumi contusivi al capo e a una significativa compressione toracico-vertebrale».

Il bimbo era già stato ricoverato

Per gli inquirenti, le lesioni sono risultate compatibili con «condotte violente riconducibili a terzi, escludendo cause accidentali o naturali». La morte è stata attribuita a insufficienza respiratoria acuta in un contesto asfittico, verosimilmente correlato ai traumi subiti.

Agli indagati è inoltre contestato il reato di lesioni personali pluriaggravate per precedenti episodi documentati.

Nell'aprile 2024 infatti il neonato era stato ricoverato per oltre venti giorni presso l'ospedale di Borgomanero, presentando diffuse ecchimosi e una frattura scomposta della clavicola sinistra.

Le spiegazioni fornite dai genitori, definite «tra loro discordanti, sono state ritenute inattendibili», mentre le perizie hanno attribuito le lesioni a cause traumatiche di natura contusiva.

Rifugiati in Svizzera

Altri reati riguardano la sottrazione della figlia primogenita, nata nel novembre 2022, nonché il non rispetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel luglio 2025, per sottrarsi a un'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Torino che aveva disposto il collocamento della minore in una struttura protetta o in affido, la coppia si è resa irreperibile rifugiandosi in Svizzera, portando con sé la bambina e impedendo al tutore provvisorio l'esercizio delle prerogative genitoriali.

Le intercettazioni telefoniche avrebbero registrato tentativi su dei familiari affinché rendessero dichiarazioni compiacenti.

Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso presentato dalle difese, confermando integralmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono in corso le procedure per l'estradizione dei due arrestati.