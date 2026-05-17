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Alpinismo Nepal: nuovo record per «l'uomo dell'Everest», Kami Rita Sherpa in vetta per 32esima volta

SDA

17.5.2026 - 17:23

Kami Rita Sherpa in un'immagine d'archivio del 2023.
Kami Rita Sherpa in un'immagine d'archivio del 2023.
Keystone

L'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, soprannominato l'uomo dell'Everest, ha raggiunto oggi la vetta della montagna più alta al mondo per la 32esima volta, stabilendo un nuovo record.

Keystone-SDA

17.05.2026, 17:23

17.05.2026, 17:31

Dal canto suo, Lhakpa Sherpa, detta la regina della montagna, ha battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta per l'11esima volta.

«Gli alpinisti nepalesi hanno ancora una volta fatto la storia su questa gloriosa montagna», li ha elogiati il premier Balendra Shah sulle reti sociali, congratulandosi per il loro «incrollabile coraggio» e «ferrea disciplina».

Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'Everest, a 8849 metri di quota, nel 1994 mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora, ha scalato l'Everest quasi ogni anno, come guida per i suoi clienti.

Lhakpa Sherpa, 52 anni, ha raggiunto la vetta dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la cima più alta del mondo.

«I loro primati galvanizzano gli altri alpinisti», ha dichiarato Himal Gautam, portavoce del ministero del turismo nepalese. «Battere i record attraverso una sana competizione sull'Everest contribuirà a rendere l'alpinismo più sicuro, più dignitoso e meglio gestito», ha aggiunto.

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