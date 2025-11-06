  1. Clienti privati
Musica Nessuna canzone hip-hop nella top 40 Usa per la prima volta dal 1990

SDA

6.11.2025 - 18:46

E-40 
E-40 
KEYSTONE

Nessuna canzone hip-hop è presente nella top 40 statunitense per la prima volta dal 1990. È accaduto – secondo l'ultimo aggiornamento della classifica per la settimana del 29 ottobre – dopo che il singolo del 2024 di Kendrick Lamar e SZA, «Luther», è uscito dalla Billboard Hot 100 a causa di modifiche alle regole della classifica su come le canzoni vengono considerate idonee.

Keystone-SDA

06.11.2025, 18:46

Come riporta Rolling Stone, il brano frutto della collaborazione è stato rimosso dalla classifica dopo 46 settimane, durante le quali ha trascorso 13 settimane al numero uno.

Secondo i media Usa, ci sono ancora diverse tracce rap appena fuori dalla top 40 che potrebbero scalare la classifica in futuro: tra queste, «Shot Callin» di YoungBoy Never Broke Again (al numero 43), «Hell At Night» di BigXthaPlug ed Ella Langley (al numero 50) e «Safe» di Cardi B e Kehlani (al numero 57).

