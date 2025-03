I fedeli fuori dal Gemelli di Roma a sostegno di Papa Francesco KEYSTONE

Da quando il Pontefice è al Policlinico Gemelli di Roma, la sua assenza dai media ha sollevato teorie complottiste, tra cui quella che in realtà sia già morto. Il Vaticano ha quindi deciso di prendere posizione e ha spiegato che è stato lo stesso 88enne ha decidere di mantenere il riserbo. Invece nel precedente ricovero Bergoglio aveva addirittura recitato l'Angelus dal decimo piano della struttura.

Hai fretta? blue News riassume per te Da quando Papa Francesco è stato ricoverato al Gemelli di Roma, il 14 febbraio, la sua assenza dai media ha suscitato speculazioni.

Nessuna immagine o video del Pontefice è stato diffuso, alimentando teorie complottiste sulla sua salute.

Alcuni utenti sui social media hanno persino ipotizzato che l'88enne sia deceduto e che il Vaticano stia nascondendo la notizia.

La Santa Sede ha deciso quindi di chiarire che è stata di Francesco la decisione di non mostrarsi: «Ha il diritto di decidere quando e come apparire pubblicamente».

Secondo i bollettini ufficiali, Francesco continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi per insufficienza respiratoria, ma la sua condizione è sotto controllo. Mostra di più

Da quando Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, il 14 febbraio, la sua assenza dai media ha suscitato speculazioni. Nessuna immagine o video del Pontefice è stato diffuso, alimentando teorie complottiste sulla sua salute.

Alcuni utenti sui social media hanno persino ipotizzato che l'88enne sia deceduto e che il Vaticano stia nascondendo la notizia.

La cosa strana, come riporta «Leggo.it», è che in passato i Papi si sono quasi sempre mostrati, anche nei momenti più delicati, come fece lo stesso Francesco quattro anni fa, durante un altro ricovero al Gemelli.

All’epoca, dopo un intervento al colon, si affacciò dal balcone del decimo piano per recitare l’Angelus, salutando i fedeli.

Stavolta invece il silenzio è praticamente totale, e questo fa emergere molte dicerie sul suo conto e soprattutto sulla sua salute.

Il Vaticano: «Una scelta del Papa»

Il Vaticano ha dunque deciso di intervenire e di spiegare il motivo di questa assenza di foto o video del Papa. A suo dire, la decisione di non mostrarsi è stata presa dallo stesso Francesco, che ha scelto di mantenere il riserbo sulla sua condizione: «Ha il diritto di decidere quando e come apparire pubblicamente e queste speculazioni non cambieranno questa scelta».

La Sala Stampa della Santa Sede ha però tenuto a precisare che il Pontefice è assolutamente vivo, pur se non in forma, e sta seguendo una terapia farmacologica e fisioterapica, alimentandosi autonomamente.

Secondo i bollettini ufficiali, Papa Francesco continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi per insufficienza respiratoria, ma la sua condizione è sotto controllo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.