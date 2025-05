Sono state intervistate 1'500 persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni della Svizzera tedesca e francese. I partecipanti hanno dichiarato in forma anonima se, da adulti, avevano mai deliberatamente rubato o non pagato qualcosa, ad esempio sui mezzi pubblici, al lavoro o al ristorante.

Per l'analisi sono state prese in considerazione tutte le risposte in cui gli intervistati hanno dichiarato di aver preso o non pagato qualcosa almeno una volta.