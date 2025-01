Nessuno riesce a baciare la mano al principe ereditario del Marocco

Il principe ereditario del Marocco, Moulay Hassan, evita sempre il bacio della mano Frame video

Il principe ereditario del Marocco, Moulay Hassan, provoca un certo scompiglio nelle occasioni ufficiali. Ogni volta che qualcuno vuole baciargli la mano nel modo tradizionale, lui la ritira il più velocemente possibile. E questo succede da quando ha 9 anni... e oggi ne ha 21!

Hai fretta? blue News riassume per te Fin da piccolo, il principe ereditario del Marocco Moulay Hassan ha dovuto partecipare ad appuntamenti ufficiali.

Ma ha sempre rifiutato il tradizionale bacio sulla mano come saluto.

L'erede al trono marocchino opta invece per la stretta di mano occidentale, indicando un desiderio di modernizzazione. Mostra di più

In qualità di principe ereditario, si hanno dei doveri e degli incarichi. Moulay Hassan, figlio del re marocchino Mohammed VI, lo sa fin da quando era solo un bambino.

Nel 2016, un video dell'allora 12enne ha però fatto il giro del web. In esso si vedeva il ragazzino che salutava i dignitari presenti a un ricevimento della Guardia d'Onore. Stringeva le mani a uno a uno, ma li allontanava sempre molto velocemente quando qualcuno cercava di baciargliela, in segno di rispetto.

Si affida alle strette di mano occidentali

Salutare i membri della famiglia reale baciando loro la mano è una tradizione in Marocco. Ma già l'attuale sovrano ha attenuato questa regola. Ma lo fa ancora di più il giovane erede al trono, che - come detto - opta sempre per la stretta di mano occidentale, indicando la volontà di modernizzarsi.

Ciononostante, per Moulay Hassan non è sempre facile far capire la sua volontà. E ancora oggi, che è ormai un adulto, i più tradizionalisti cercano ancora di baciargli la mano nelle occasioni ufficiali, ma lui la ritira ancora agilmente.

