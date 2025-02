La Casa Sponagel di Basilea è in vendita da un anno e mezzo. Homegate

Nonostante la sua importanza come capolavoro architettonico, la Casa Sponagel di Riehen non trova acquirenti. L'edificio classificato come meritevole di protezione, il prezzo e il design all'avanguardia scoraggiano i potenziali acquirenti.

È considerata un «capolavoro dell'architettura moderna», un «edificio pionieristico dello stile internazionale» e «uno degli edifici residenziali moderni più convincenti della regione di Basilea» - ma la Casa Sponagel è alla ricerca vana di un nuovo proprietario, da un anno e mezzo.

L'edificio a padiglione, di Riehen, nel Canton di Basilea Città, costruito nel 1969 dagli architetti basilesi Max Rasser e Tibère Vadi, è una vera e propria testimonianza di architettura moderna.

Con le sue vetrate a tutta altezza, sei stanze e mezzo su 320 metri quadrati, una piscina e un giardino di oltre 1'000 metri quadrati, sembra essere una proprietà da sogno per gli amanti del design.

Una casa dal carattere museale

«La casa non è stata praticamente modificata da quando è stata costruita, sia all'interno che all'esterno», spiega Fabian Halmer, partner di Holinger Moll Immobilien AG, che sta pubblicizzando attivamente la proprietà.

Il prezzo della casa è stimato tra i tre e i quattro milioni di franchi. Homegate

L'edificio, rigorosamente cuboide, si caratterizza per la sua semplice eleganza fatta di cemento, acciaio e vetro. L'intero piano superiore è circondato da una terrazza avvolgente, mentre all'interno non c'è quasi bisogno di mobili indipendenti grazie a installazioni intelligenti.

Persino il camino aperto funge da divisorio tra la zona giorno e la zona pranzo.

Perché nessuno vuole questo gioiello?

Nonostante l'importanza architettonica e gli arredi di alta qualità, la casa Sponagel rimane difficile da vendere. Le ragioni sono molteplici:

La casa ha già 56 anni, ma risplende di un nuovo splendore. Homegate

Edificio classificato - ma quanto? Le autorità di Basilea preposte alla tutela dei monumenti hanno classificato la casa come meritevole di protezione. Ma la definizione esatta dell'ambito di protezione non è ancora chiara.

«Una perizia descrive ciò che è considerato degno di essere conservato, ma ciò che sarà protetto in definitiva deve ancora essere definito», dice Halmer. Questa incertezza potrebbe scoraggiare i potenziali acquirenti.

La casa si trova a 20 minuti di auto dal centro di Basilea. Homegate

Il prezzo: da tre a quattro milioni di franchi, ecco quanto costa questo gioiello architettonico. Una somma che non tutti gli amanti dell'arte e dell'architettura possono permettersi facilmente.

La piattaforma Architektur Basel lo dice in poche parole: «Si spera che una famiglia con un'affinità per l'architettura possa raccogliere questa somma».

Estetica abitativa speciale: per quanto la casa fosse all'avanguardia nel 1969, è altrettanto speciale oggi.

Non corrisponde all'immagine classica di una casa lussuosa con interni sfarzosi, ma privilegia invece il minimalismo, le linee chiare e le strutture aperte: un concetto che non piace a tutti i potenziali acquirenti.