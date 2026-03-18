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Insieme a George Clooney Ecco la superstar ingaggiata da Nestlé come nuova ambasciatrice di Nespresso

SDA

18.3.2026 - 18:00

Dua Lipa deve portare una ventata di freschezza.
Dua Lipa deve portare una ventata di freschezza.
Keystone

Nestlé ha ingaggiato la superstar della musica Dua Lipa come nuova ambasciatrice Nespresso. La cantante 30enne avrà il compito di attrarre un pubblico più giovane e modernizzare l'immagine del marchio di caffè.

Keystone-SDA

18.03.2026, 18:00

18.03.2026, 18:14

In un comunicato diffuso mercoledì il gigante alimentare vodese parla di un «nuovo capitolo» nella storia quarantennale di Nespresso. A metà aprile partirà una nuova campagna pubblicitaria dal titolo «Vertuo World» che metterà al centro la cantante britannica con radici kosovare-albanesi.

L'attore George Clooney, testimonial di lunga data di Nespresso, che con i suoi 64 anni ha più del doppio dell'età di Dua Lipa, apparirà solo brevemente.

Come noto per stimolare la crescita Nestlé punta sempre più sui suoi marchi e prodotti principali: a tal fine intende anche aumentare in parte la spesa pubblicitaria. Le capsule Nespresso, lanciate sul mercato nel 1986, hanno generato nel 2025 un fatturato di 6,5 miliardi di franchi, rappresentando il 7% del fatturato totale di Nestlé. Il settore è cresciuto a livello organico del 6%, quasi il doppio rispetto alla media del gruppo.

Si tratta fra l'altro di correggere l'evoluzione dell'azione della società in borsa, che negli ultimi cinque anni ha perso il 24%. Negativa è anche la performance sull'arco di dodici mesi (-14%), mentre da inizio gennaio il titolo ha guadagnato il 2%.

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