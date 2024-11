La piattaforma Netflix annuncia diverse novità nel 2025: fra queste l'arrivo dell'ultima stagione di "Stranger Things". (immagine d'archivio) Keystone

Il 2025 sarà un anno spettacolare per Netflix con l'arrivo di serie attesissime e anche titoli cinematografici di sicuro successo, dagli Usa alla Gran Bretagna, dal sud America all'Asia, dalla Spagna alla Novergia, dalla Colombia alla Corea.

Sono in arrivo saghe amate come l'ultima stagione, la quinta, di «Stranger Things», il ritorno di «Mercoledì» di Tim Burton, un nuovo capitolo dei gialli dell'investigatore Daniel Craig e «Il Gattopardo» con Kim Rossi Stuart nel ruolo che fu di Burt Lancaster e la serie televisiva dei record «Squid Game 2».

Ma non è tutto Il colosso dello streaming ha ricordato come la produzione extra-Usa appare sempre più strategica, dato che il 13% delle ore viste negli Usa riguarda titoli non in lingua inglese, mentre oltre l'80% degli abbonati globali guarda contenuti coreani. Inoltre, oltre il 70% di tutte le visualizzazioni su Netflix avviene con i sottotitoli o i doppiaggi.

La piattaforma ha inoltre illustrato nei giorni scorsi le novità e i ritorni delle sue serie e film internazionali che entreranno in catalogo da dicembre e per tutto il 2025.

Tra i nuovi titoli «Alcaraz» (Spagna); «Atrapados» (serie, Argentina); «Bullet Train Explosion» (Giappone). In arrivo una bella serie sci-fi argentina anche questa nel 2025 con il bravo Ricardo Darin, l'Eternauta.

«Cent'anni di solitudine», la serie

Tra i titoli non in inglese in arrivo, c'è un'altra serie tratta da un classico della letteratura mondiale, colombiana in questo caso: «Cent'anni di solitudine».

«È la prima trasposizione del romanzo di Gabriel García Márquez: siamo riusciti ad avere il beneplacito della famiglia, a condizione di girare in Colombia e in spagnolo», ha raccontato Paco Ramos, vicepresidente dei contenuti per l'America Latina.

La serie arriva a dicembre sulle tv di tutto il mondo. Il 29 novembre sarà disponibile invece «Senna», altra superproduzione di quella parte del mondo (brasiliana).

Tanta Asia

Molti i titoli sviluppati in Asia, dall'India al Giappone, passando per la Corea del sud: «Più dell'80% dei nostri abbonati guarda K-content», ha valutato Minyoung Kim, vicepresidente per l'Asia-Pacifico.

Tra le nuove uscite e i ritorni, è attesissima la seconda stagione della super cult «Squid Game 2», che debutterà il giorno di Santo Stefano, dopo tre anni, ideato e diretto da Hwang Dong-hyuk – primo asiatico a vincere un Emmy Award per la Miglior regia di una serie drammatica – ha letteralmente invaso la società in qualsiasi modo possibile e immaginabile.

Quinto capitolo di «Stranger Things»

Tornando alle grandi produzioni in inglese sale l'attesa per l'ultimo capitolo il quinto di «Stranger Things» è diventata una delle serie più viste di sempre. Sarà una stagione conclusiva in cui il pubblico dovrà dire addio ai personaggi con cui è cresciuto.

