Il colosso dello streaming sta collaborando con OpenAI per sviluppare un motore di ricerca potenziato da ChatGPT. Gli utenti potrebbero così ridurre il tempo passato a cercare un film o una serie da iniziare.

Antonio Fontana

Come riporta la RTS, Netflix, in collaborazione con OpenAI, sta testando un nuovo strumento che permetterà agli utenti di trovare contenuti in base al proprio stato d’animo.

L'idea alla base del progetto è di permettere gli abbonati di scrivere semplicemente come si sentono — per esempio chiedere «un film triste» o «qualcosa di divertente» — per ottenere consigli personalizzati. Si tratterebbe di un sistema ben più mirato rispetto a quanto accade ora, con i suggerimenti che compaiono sulla base della cronologia dell'utente e le tematiche legate a ciò che guarda maggiormente.

Per il momento, il progetto è ancora in fase sperimentale e né Netflix né OpenAI hanno rivelato dettagli precisi sul funzionamento del motore di ricerca.

Alcuni utenti in Nuova Zelanda e Australia hanno già potuto provarlo tramite l’app Netflix per iPhone. Il test sarà presto esteso ad altri Paesi, ma solo su dispositivi Apple.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.