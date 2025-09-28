  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Eventi In 300'000 alla Festa della vendemmia di Neuchâtel

SDA

28.9.2025 - 21:35

La "Fête des vendanges" di Neuchâtel attira sempre un pubblico numeroso
La "Fête des vendanges" di Neuchâtel attira sempre un pubblico numeroso
Keystone

La 98esima edizione della Festa della vendemmia di Neuchâtel è stata un grande successo e ha attirato circa 300'000 persone in tre giorni. Il momento clou è stato il corteo floreale di questo pomeriggio, che per la prima volta è stato trasmesso in diretta sulla RTS.

Keystone-SDA

28.09.2025, 21:35

28.09.2025, 21:37

All'insegna del motto «Leggende dei vigneti», la sfilata era composta da 14 carri, tra cui due doppi lunghi 24 metri. C'era anche spazio per tre dipinti dell'illustratore John Howe, canadese trapiantato a Neuchâtel, con temi di storia, mito e fantasia.

Volontari e mille studenti hanno decorato i carri con mezzo milione di dalie provenienti dai Paesi Bassi. Sono stati utilizzati anche ben 55'000 fiori svizzeri, tra cui girasoli e gigli.

Complessivamente 280 stand con cibo e bevande e numerose proposte di intrattenimento, tra cui esibizioni di guggen, concerti live, dj-set, il corteo dei bambini e uno spettacolo «piromelodico» hanno allietato la tre giorni neocastellana.

I più letti

Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
In Moldavia si decide fino all'ultimo voto tra filorussi ed europeisti
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Il TCS mette alla prova gli pneumatici invernali: ecco quali raccomanda
Risultati, reazioni e tanto altro della giornata di votazioni federali

Altre notizie

Stati Uniti. Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e otto feriti

Stati UnitiSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e otto feriti

Tragedia sull'isola italiana. Un bimbo svizzero di 3 anni perde un dito mentre è in vacanza all'Elba

Tragedia sull'isola italianaUn bimbo svizzero di 3 anni perde un dito mentre è in vacanza all'Elba

Lutti in Italia. Addio a Carlo Sassi e Furio Focolari, storiche voci del giornalismo sportivo

Lutti in ItaliaAddio a Carlo Sassi e Furio Focolari, storiche voci del giornalismo sportivo