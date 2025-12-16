L'illustratore John Howe all'esposizione inaugurale della Tour du Fantastique di Neuchatel. Keystone

La Tour du fantastique (torre del fantastico), che apre le porte giovedì a Neuchâtel, consacrerà la sua prima esposizione all'illustratore dell'opera di J.R.R. Tolkien John Howe. Si prevedono circa 50'000 visitatori all'anno per la struttura situata in un'ex prigione.

Keystone-SDA SDA

Questo spazio si trova in un'ex prigione, chiusa nel 1996, legata da una nuova passerella alla torre medievale.

«Trasformare delle vecchie prigioni per farne un luogo interamente dedicato al fantastico è unico al mondo», ha dichiarato Diane Launier, direttrice della Tour du fantastique. «Integrare racconti fantastici in questo luogo permetterà all'ultima generazione di detenuti di sognare e di evadere grazie al mondo artistico», ha aggiunto.

Ci è voluta una decina di anni perché il progetto nascesse, con come iniziatore John Howe, noto per aver illustrato l'universo del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

Il rinnovo di questo spazio culturale è costato 5 milioni di franchi. I costi operativi dovrebbero ammontare a 1,9 milioni all'anno. Sei persone lavoreranno alla Tour du fantastique, che sarà aperta tutti i giorni della settimana tranne il lunedì.

Ispirata al panorama della regione

Residente a Neuchâtel da diversi anni, l'artista ammette che i paesaggi della regione possono influenzare i suoi disegni. «La torre medievale di Neuchâtel, il ponte sull'Areuse, un albero nei pressi di Concise (VD) o l'ambiente dei pascoli giurassiano possono ispirarmi, in maniera a volte spontanea», ha dichiarato John Howe a Keystone-ATS.

L'artista 68enne, che riceve tre o quattro ordini alla settimana, non è pronto ad andare in pensione. Deve rifiutare numerose richieste. Howe ha scelto di installare il suo atelier proprio nel museo, «che è come ciò che è dentro la mia testa, una soffitta piena di cose».

L'illustratore dovrebbe lavorare circa due giorni sul posto durante l'esposizione, in seguito sarà presente ogni tanto. «Trasmettere mi sta davvero a cuore. Molte persone sono interessate dal processo e vogliono capire ciò che si cela dietro le immagini. Vorrei colmare questo vuoto e condividere il mio entusiasmo», ha spiegato l'artista.

L'esposizione inaugurale della Tour du fantastique «Voyage dans les Mondes de John Howe» (Viaggi nel mondo di John Howe) presenterà oltre 250 disegni e quadri su più di 600 m2, ovvero su quattro piani della torre. Prevista fino al 18 ottobre 2026, potrebbe essere prolungata in caso di successo. Oltre ai suoi schizzi e alle sue illustrazioni, l'artista ha prestato al museo numerosi oggetti, come una spada e una scultura di Gandalf.

La Svizzera nel Signore degli Anelli

L'esposizione evoca l'influenza del viaggio in Svizzera di Tolkien nella descrizione dei paesaggi del Signore degli Anelli. Ad esempio il sito archeologico di La Tène, sulle rive del lago di Neuchâtel, ha ispirato Tolkien per la città lacustre di Lake Town in «Lo Hobbit». La mostra è completata da quadri e oggetti storici provenienti dai musei della città.

Per la prossima esposizione temporanea, a Launier piacerebbe mettere in evidenza artisti o studio che hanno lavorato a video giochi, cinema d'animazione o serie come «Harry Potter», ad esempio. Fra i temi possibili cita anche l'universo di Tim Burton.

Oltre a mostre, conferenze, autografi, in questo spazio sono previste residenze di artisti. Queste ultime dovrebbero iniziare l'estate prossima e gli atelier a febbraio. In programma ci saranno anche incontri con registi o artisti, atelier di disegno, letture tematiche e serate di giochi di ruolo.

L'ultimo piano della torre accoglierà, in collaborazione con il Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), uno spazio dedicato al «worldbuilding» (costruzione di mondi immaginari). Qui verranno presentate al pubblico le opere create da artisti nel corso delle residenze delle tre ultime edizioni del festival.