  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca

Marjorie Kublun

19.1.2026

Instagram

La penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, è stata colpita da nevicate record che hanno gettato i residenti in condizioni climatiche estreme. Le immagini sono mozzafiato.

Redazione blue News

19.01.2026, 09:44

Un video che circola da domenica mostra edifici completamente sepolti, con i residenti che cercano di farsi strada tra enormi cumuli di neve.

Il maltempo ha già mietuto vittime. Le squadre di soccorso sono completamente mobilitate.

Nel luglio 2025, la regione era stata colpita da un terremoto di magnitudo 8,7, il più forte registrato nella regione dal 1952.

Ecco il video (con sottotitoli in francese):

Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca

Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca

19.01.2026

I più letti

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca
«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
«È pazzesco»: Iten incredulo dopo Wengen. Meillard durissimo: «È stato davvero brutto»

Altre notizie

Cinema italiano. La Grazia migliore apertura di sempre per Sorrentino

Cinema italianoLa Grazia migliore apertura di sempre per Sorrentino

Contro il Winterthur. Tragedia a Sion: cade dagli spalti e muore durante una partita di calcio

Contro il WinterthurTragedia a Sion: cade dagli spalti e muore durante una partita di calcio

Almeno 39 morti. Deragliamento in Spagna, Parmelin: «I nostri pensieri alle vittime e alle loro famiglie»

Almeno 39 mortiDeragliamento in Spagna, Parmelin: «I nostri pensieri alle vittime e alle loro famiglie»