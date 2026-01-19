Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca

Instagram

La penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, è stata colpita da nevicate record che hanno gettato i residenti in condizioni climatiche estreme. Le immagini sono mozzafiato.

Redazione blue News Marjorie Kublun

Un video che circola da domenica mostra edifici completamente sepolti, con i residenti che cercano di farsi strada tra enormi cumuli di neve.

Il maltempo ha già mietuto vittime. Le squadre di soccorso sono completamente mobilitate.

Nel luglio 2025, la regione era stata colpita da un terremoto di magnitudo 8,7, il più forte registrato nella regione dal 1952.

Ecco il video (con sottotitoli in francese):