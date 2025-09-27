  1. Clienti privati
Svizzera Nevicate precoci: 20 cm di coltre bianca oltre i 2000 metri e chiusi diversi passi

SDA

27.9.2025 - 16:41

Uno dei passi chiusi
BRK News

Diversi passi alpini sono rimasti chiusi oggi a causa delle nevicate. Secondo MeteoSvizzera, sono caduti fino a 20 centimetri di coltre bianca oltre quota 2000 metri.

Keystone-SDA

27.09.2025, 17:50

Stando a quanto riporta il sito web del Touring Club Svizzero (TCS), la chiusura ha interessato San Gottardo, San Bernardino, Novena, Furka, Grimsel, Susten e Pragel.

Solitamente queste strade vengono invece sbarrate da novembre fino a maggio o giugno.

A causa delle restrizioni, si sono verificati ingorghi davanti alla galleria autostradale del San Gottardo. In direzione sud i ritardi hanno raggiunto l'ora e mezza, mentre verso nord hanno toccato gli 80 minuti.

