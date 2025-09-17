Il grattacielo sulla Fifth Avenue di New York nel 2017. (foto d'archivio) Keystone

Cambia nome a New York il 'grattacielo del diavolo': 666 Fifth Avenue è diventato 660 Fifth Avenue nel radicale restyling a cui hanno sottoposto la torre di Midtown nel cui atrio un tempo erano installate le Nuvole di Isamu Noguchi.

Keystone-SDA SDA

666 è un grattacielo per uffici (lì a lungo ha avuto sede anche il quartier generale americano di Alitalia) all'angolo con la 53/a Strada e il nuovo proprietario ne sta realizzando il rilancio risollevando un immobile associato per anni a difficoltà finanziarie e a controversie politiche legate alla prima amministrazione Trump.

Brookfield Asset Management ha investito circa 1,7 miliardi di dollari per l'acquisto del palazzo di 39 piani e il completo restyling. Il grattacielo, vecchio di decenni, è stato spogliato fino alla struttura d'acciaio e poi ricostruito con finestre più ampie, soffitti più alti e infrastrutture moderne.

«Volevamo che i clienti lo percepissero come un edificio completamente nuovo», ha detto al Wall Street Journal Ben Brown, co-presidente del gruppo immobiliare di Brookfield, riferendosi al cambio di nome.

Il grattacielo era stato per un decennio proprietà della famiglia di Jared Kushner che aveva pagato 1,8 miliardi di dollari per la proprietà nel 2007, il prezzo più alto mai pagato all'epoca per un singolo edificio.

L'acquisto era avvenuto a ridosso della crisi dei mutui che nel 2008-09 affossò il settore immobiliare commerciale mettendo i Kushner in difficoltà sia a riempire gli spazi sia a restare al passo con le rate del debito.