  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti New York: cambia nome il 'grattacielo del diavolo'

SDA

17.9.2025 - 17:07

Il grattacielo sulla Fifth Avenue di New York nel 2017. (foto d'archivio)
Il grattacielo sulla Fifth Avenue di New York nel 2017. (foto d'archivio)
Keystone

Cambia nome a New York il 'grattacielo del diavolo': 666 Fifth Avenue è diventato 660 Fifth Avenue nel radicale restyling a cui hanno sottoposto la torre di Midtown nel cui atrio un tempo erano installate le Nuvole di Isamu Noguchi.

Keystone-SDA

17.09.2025, 17:07

17.09.2025, 17:09

666 è un grattacielo per uffici (lì a lungo ha avuto sede anche il quartier generale americano di Alitalia) all'angolo con la 53/a Strada e il nuovo proprietario ne sta realizzando il rilancio risollevando un immobile associato per anni a difficoltà finanziarie e a controversie politiche legate alla prima amministrazione Trump.

Brookfield Asset Management ha investito circa 1,7 miliardi di dollari per l'acquisto del palazzo di 39 piani e il completo restyling. Il grattacielo, vecchio di decenni, è stato spogliato fino alla struttura d'acciaio e poi ricostruito con finestre più ampie, soffitti più alti e infrastrutture moderne.

«Volevamo che i clienti lo percepissero come un edificio completamente nuovo», ha detto al Wall Street Journal Ben Brown, co-presidente del gruppo immobiliare di Brookfield, riferendosi al cambio di nome.

Il grattacielo era stato per un decennio proprietà della famiglia di Jared Kushner che aveva pagato 1,8 miliardi di dollari per la proprietà nel 2007, il prezzo più alto mai pagato all'epoca per un singolo edificio.

L'acquisto era avvenuto a ridosso della crisi dei mutui che nel 2008-09 affossò il settore immobiliare commerciale mettendo i Kushner in difficoltà sia a riempire gli spazi sia a restare al passo con le rate del debito.

I più letti

Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri
Un cacciatore perde la vita in una caduta sopra Personico
Un aereo passeggeri si avvicina troppo all'Air Force One di Trump: «Vira subito!»
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears
Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

Altre notizie

Moda. Vivian Wilson, la figlia di Musk, debutta alla Fashion Week di New York

ModaVivian Wilson, la figlia di Musk, debutta alla Fashion Week di New York

Domenica 7 settembre. Importante calo di frequentazione alla Giornata del cinema

Domenica 7 settembreImportante calo di frequentazione alla Giornata del cinema

Gran Bretagna. Chiusa la cerimonia di accoglienza di Trump a Windsor, quasi degna di un'incoronazione

Gran BretagnaChiusa la cerimonia di accoglienza di Trump a Windsor, quasi degna di un'incoronazione

Curiosità. Tre suore lasciano la casa di riposo e tornano al convento: «Sempre ubbidienti, ma questo è troppo»

CuriositàTre suore lasciano la casa di riposo e tornano al convento: «Sempre ubbidienti, ma questo è troppo»