New York lancia una nuova campagna contro i ratti Keystone

La città di New York ospiterà in autunno il primo «Summit sui topi» nel tentativo di risolvere uno dei suoi maggiori problemi, quello dei ratti.

Il «National Urban Rat Summit» è un'iniziativa senza precedenti negli Stati Uniti e, come ha sottolineato lo stesso sindaco Eric Adams, avrà lo scopo di riunire tutti gli esperti del Paese per meglio capire i ratti di città e come controllare la loro popolazione. «Il miglior modo per sconfiggere il nemico è conoscerlo», ha detto il primo cittadino della Grande Mela.

Il summit è l'ultima strategia in ordine temporale nell'eterna battaglia della Grande Mela contro i topi. L'amministrazione Adams ha cominciato a sperimentare i bidoni della spazzature per i rifiuti urbani e commerciali al posto dei sacchetti lasciati sui marciapiedi la notte e ha persino creato un figura speciale, «rat czar» (zar dei ratti) per cercare di contenere il problema.

Misure che lo scorso anno hanno ridotto gli avvistamenti di ratti del 15%. «Due ratti possono produrre 15 mila persone scontente – ha spiegato il consigliere comunale Shaun Abreu – ucciderne un centinaio non fa la differenza, lo stesso per un migliaio. Occorre affrontare il problema alla fonte».

